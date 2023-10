Donda repudió la reivindicación de la dictadura a pocas horas de volver a declarar

En el marco del juicio por su apropiación, y previo a volver a declarar, la subsecretaria de Análisis y Seguimiento Político Estratégico de la provincia de Buenos Aires, Victoria Donda, sostuvo que el imputado, su tío Adolfo Miguel Donda Tigel, integrante del Grupo de Tareas que actuó en la Escuela de Mecánica de la Armada, “usa el juicio para reivindicar la dictadura”.

En ese aspecto, comparó dicha situación “con la postura de la fórmula presidencial de La Libertad Avanza (LLA), integrada por Javier Milei y Victoria Villarruel”.

Fue en declaraciones con la prensa, donde la militante por los derechos humanos y funcionaria bonaerense aseguró estar “muy conforme” con el desarrollo del juicio y agregó: “Me siento bien de que ya esté terminando porque fueron muchos años de espera. Es hora de que haya una sentencia porque es necesario que la justicia hable. Ya se dijeron muchas cosas, todo lo que se tenía que decir”.

En cuanto a sus expectativas, señaló: “A mí me interesa saber dos cosas: mi fecha de nacimiento porque estoy segura de que él (Donda Tigel) la sabe, y sabe en qué fosa lo tiraron a mi papá para poder llevar sus huesos, sus cenizas, a algún lugar y poder dejarle una flor, pero no me lo va a decir. Creo que no me lo va a decir nunca, pero pero yo necesitaba preguntárselo”, cerró.

Por otra parte, para finalizar, Donda descartó sentir que hayan quedado cosas pendientes en el proceso que lleva delante de la Justicia, y manifestó: “Al contrario, creo que se ha dicho mucho al respecto, por eso insisto en que es hora de escuchar a los jueces y una sentencia”.

“Pude hablar con casi todos los sobrevivientes que estuvieron con mi mamá y gracias a ellos y sus recuerdos, y al de compañeros y compañeras que militaron y la conocieron, pude reconstruir el recuerdo de mi madre, a quien no pude conocer porque había quienes se creían dueños de la vida y de la muerte de personas que ­creían en un país distinto”, finalizó.