“El 17 de octubre hubo un punto de inflexión en Argentina”

El Presidente Alberto Fernández recordó en el Día de la Lealtad, durante el acto de inauguración de la Autopista Ezeiza-Cañuelas (más información en página 15), el nacimiento del peronismo y dijo, en coincidencia con el gobernador Axel Kicillof, que “la mejor forma de recordar a Perón es tomando sus máximas: Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar”.

“El peronismo nació porque en la Secretaría de Seguridad Social había un coronel al que el pueblo llamaba coronel del pueblo que empezó a incorporar a vastos sectores a la sociedad argentina, a reconocerles derechos, a darles autonomía, darles libertad”, recordó Fernández.

Y continuó: “Perón sindicalizó (a los trabajadores y trabajadoras), reglamentó el régimen de trabajo, empezaron las primeras convenciones colectivas, reconoció las vacaciones. Eso puso nerviosos a muchos”, especialmente “a los dueños de la Argentina que no querían que ese pueblo creciera en derecho”, remarcó el mandatario.

El 17 de octubre, tras la detención de Perón, “la gente con el boca a boca fue diciendo: Vamos a la Plaza de Mayo a pedir la libertad de Perón. Y se juntaron miles y miles de argentinos a la plaza. Una sola idea los obsesionaba, que Perón volviera a estar en el escenario político nacional”, repasó Fernández.

“La historia cuenta que Farrell pidió que le sacaran a estos tipos de la plaza. Y Perón le dijo: Yo salgo y hablo, pero usted garantice que va a haber elecciones libres y democráticas. Y así pautaron que el 24 de febrero de 1946 esas elecciones se llevaran a cabo y que finalmente Perón ganara su primera elección que lo llevó a la presidencia”, añadió sobre los hechos ocurridos en aquel momento.

“Ese día hubo un punto de inflexión en Argentina. La historia empezó a ser de otro modo. La historia ya no solo fue de los poderosos, sino que la historia también la escribirían los descamisados, los cabecitas negras, los que estaban en la plaza pidiendo por la libertad de aquel que les había reconocido sus primeros derechos”, aseveró.

Y subrayó que “Perón y Eva fueron figuras únicas e irrepetibles. Pero lo que sí tenemos que hacer los que nos sentimos sus herederos ideológicos es no claudicar ese ideario y el objetivo que dio vida al peronismo”.

Asimismo, el Presidente dedicó unas palabras a aquellas voces que en estos días “se alzan reclamando libertad” y que terminan actuando en el sentido contrario.

“Han aparecido una serie de personajes que dicen que parece que la libertad en Argentina no existiera y que en verdad lo que necesitamos para crecer es libertad. Pero nadie quiere más libertad que nosotros: no somos nosotros los que perseguimos, los que espiamos, los que creamos mesas judiciales. No somos nosotros los que encarcelamos opositores para que se callen. ¿Saben quiénes son los que hacen eso? Los que reclaman libertades”, señaló el mandatario.

Kicillof recordó a Perón: “Mejor que decir es hacer”

En el mismo acto en Cañuelas, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recordó una frase de Perón que “nos inspira en la acción de gobierno y que dice que mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar”.

En esa línea, señaló: “Esta obra cayó en las garras del gobierno anterior, que hizo lo contrario de lo que decía Perón: decir y nunca hacer, prometer y no realizar”. “Hoy, 17 de octubre, qué mejor que estar inaugurando obras, reconociendo derechos. Hoy nos van a encontrar conmemorando un día tan importante no con palabras, sino con realidades”, concluyó Kicillof.