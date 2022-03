El Concejo Deliberante de Necochea comenzó a debatir en comisión la exploración petrolera

En la comisión de Medio Ambiente del Concejo Deliberante de Necochea, se comenzó a tratar una serie de proyectos presentados ante el cuerpo legislativo vinculados a solicitar que se manifieste en contra del proyecto de exploración y explotación petrolera. El día martes asistieron algunas representantes de la asamblea “Mar sin Petroleras”, que vienen realizando marchas y actividades en contra de la aprobación del Gobierno nacional para la exploración sísmica de petroleras offshore en la costa, para plantear su postura en este tema.

“La idea era invitar a la sociedad civil y a las personas que venimos informándonos y trabajando al respecto para concientizar o informarles a los concejales que no están en contra de la explotación y exploración petrolera, cuáles serían los riesgos y las desgracias de avanzar con un proyecto así”, explicó a medios locales Juliana Orihuela, una de las referentes ambientales y de dicha asamblea.

En ese marco apuntó: “El Concejo Deliberante tiene la opción de oponerse. Está dentro de sus facultades la de pedirle al gobierno que derogue este permiso que ofreció. Tiene condiciones y facultades. También podría organizar campañas estudiantiles, por ejemplo; hay infinidad de cosas que podrían hacer. Específicamente tienen el poder y la potestad de pronunciarse en contra y reclamarle al Presidente de la Nación que derogue este permiso que ofreció”.

Orihuela dio algunos detalles de por qué están en contra de la Exploración Sísmica: “Es una técnica muy violenta con la fauna. Lastimosamente como el mar es muy profundo y no llega el sol, no tenemos como especie otra manera de explorar el fondo del mar para saber nada, ni cómo es geológicamente ni que animales viven ahí, pero es una técnica muy invasiva”. Y comparó: “No es una técnica que va a hacer una universidad una vez para ver cómo viven las ballenas francas o dónde ponen huevos las tortugas, sino que la van a hacer un montón de empresas permanentemente, 24 horas al día, 365 días al año. Uno de los ítems que tuvo en cuenta el juez que puso una medida cautelar para detener esto es que no se está haciendo un estudio de impacto ambiental acumulativo que tenga en cuenta el desastre que están haciendo cada vez que hacen una exploración sísmica”, describió demostrando sus estudios sobre la temática.