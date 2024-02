El FMI advirtió sobre la dolarización y recomendó “proteger a los más pobres”

En declaraciones tras su visita al país, la número dos del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, se refirió a las iniciativas llevadas a cabo por el Gobierno de Javier Milei.

La subdirectora gerente del organismo solicitó por las condiciones previas además de sugerir acuerdo político y contención social para aplicar cualquier plan económico por parte de la administración nacional e incluso advirtió sobre la dolarización.

Al referirse a la posibilidad de dolarizar la economía argentina, la funcionaria del FMI aseveró que “para cualquier régimen cambiario, incluida la dolarización, se necesitan buenas condiciones previas”, destacando que “se necesita una cantidad suficiente de reservas y buenos marcos de política macro”.

Sobre este panorama de la situación económica del país, Gopinath advirtió que una dolarización, en cuanto a lo que se observa en otros países donde se aplicó, “no resuelve todos los problemas” y agregó: “Si no tienes disciplina fiscal, aunque dolarices, puedes acabar teniendo problemas si no eres capaz de controlar tu política fiscal, de contenerla, así que no es una panacea”.

No obstante, la subdirectora gerente señaló que el organismo no interferirá sobre la “decisión soberana” que tiene cada país sobre el régimen monetario que quiera adoptar: “Tenemos países miembros que están dolarizados. Tenemos países que flotan sus monedas. Lo que hacemos es evaluar las políticas macroeconómicas y los fundamentos de la economía, para ver si son consistentes con la transición a un régimen de tipo de cambio que el país ha elegido”, manifestó.

Por otra parte, la número dos del Fondo destacó el trabajo que viene realizando el Gobierno y remarcó que “la economía estaba cerca de una crisis, y se requería una acción audaz y decisiva, para alejarla del precipicio”, y que “hubo también un amplio reconocimiento del establecimiento de una fuerte ancla fiscal, que es lo que faltaba en todos los programas de estabilización anteriores”.

Sin embargo, Gopinath manifestó su preocupación por no descuidar a los sectores más afectados por el ajuste y expresó que, “si bien se está llevando adelante una importante y necesaria consolidación fiscal, al mismo tiempo será necesario asegurarse de que el costo de este ajuste se reparta entre toda la sociedad y que no recaiga desproporcionadamente sobre la clase media, la clase media baja y los pobres”.