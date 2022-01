“El Fondo una vez más intenta imponernos un programa y no estamos de acuerdo”

"Lo primero que hay que aclarar es que todo el mundo sabe que la Argentina está absolutamente impedida de afrontar ese pago”, inició el Presidente en la jornada de ayer y agregó que “seriamente nadie piensa en el mundo que la Argentina pueda pagar 19.000 millones de dólares entre capital e intereses”. Sin embargo, Alberto Fernández indicó que “es necesario seguir hablando y tratando de buscar una solución con el Fondo”.

Alberto aludió al comunicado que sacó el Fondo a fines de 2021 sobre el acuerdo que realizó con el gobierno de Cambiemos, presidido por Mauricio Macri, y afirmó que “la verdad es que es una muy muy muy (sic) descalificadora opinión, porque básicamente el mismo Fondo reconoce que se tendría que haber reestructurado la deuda”. “Tendría que haber habido regulaciones para evitar que el préstamo se use para evitar una fuga salvaje de divisas y nada de eso ocurrió. Lo dice el Fondo, no lo decimos nosotros”, añadió el mandatario en declaraciones radiales.

Siguiendo con el acuerdo, Fernández precisó que le parece que “más allá de la responsabilidad que cada uno tenga, hablo del gobierno nacional y de las autoridades del FMI de entonces, es necesario tener presente que además de haber dado un crédito incalificable en términos técnicos a eso sobrevino una pandemia y por lo tanto no se le puede pedir a un país como la Argentina más exigencias que las que puede dar”.

Sobre las negociaciones que el Gobierno lleva a cabo, Alberto Fernández afirmó: “La verdadera discusión que tenemos con el Fondo hoy es ver cómo debe ser el programa. Si es como el que nosotros proponemos, que nos permite seguir ordenando la economía, pero haciéndola crecer y con la idea de que con el crecimiento vamos a poder enfrentar los pagos o es otra vez la receta eterna del Fondo donde dicen: Ajusten la economía. Si ajustan la economía la van a achicar, y si lo hacen van a tener que importar menos y van a tener que importar menos insumos para producir, esos dólares van a quedar para pagarme y con eso alcanza. No, la verdad es que para hacer eso nosotros no estamos. Y por eso se demora la discusión. Claramente pensamos que hay que hacer un cambio de concepto”.

Para darle finalmente un cierre al tema, el Presidente argentino fue contundente al afirmar: “El Fondo en sus estatutos dice que analizará el programa que el país proponga, pero en verdad lo que intenta hacer, una vez más, es imponernos un programa y ahí nosotros no estamos de acuerdo y por lo tanto seguimos con la mejor vocación de intentar una solución”.

“Tuvimos una gobernadora que no sabemos qué hacía”

El Presidente además se refirió a la “GestaPRO” antisindcal y afirmó que “es muy preo­cupante”. “(Vidal) mandó a un ministro y a un intendente a reunirse con agentes de inteligencia y empresarios para inventar la manera de meter preso a un sindicalista. Si Vidal cree que eso es una acción institucional, yo me rindo”, manifestó Fernández.

“Esté filmado o no, es un delito. Es un delito, es utilizar a toda la maquinaria del Estado para volcarla contra perjuicio de una persona, y construir las razones para poder detenerla”, declaró en tono indignado el Presidente. Y añadió: “Que Vidal diga que no estaba al tanto, entonces no sé. Tuvimos una gobernadora que no sabemos qué hacía. Pasaban semejantes cosas entre sus ministros y ella no estaba al tanto. Qué notable”.

En la misma línea, Alberto remarcó que “nadie se preguntó qué hacían tres altos jefes de la AFI. Y un ministro de Trabajo que lo que más quería era una Gestapo para perseguir sindicalistas”. “Si ella cree que eso es institucional, yo ya no sé más de derecho. Pero ella está mal. Estos son los sótanos de la democracia, yo no le inventé cosas a nadie, no hice una denuncia alocada”, dijo con énfasis Fernández.

“No armamos causas contra nadie, no tenemos gente haciendo lobby en los tribunales, no se persigue a nadie. Doy gracias que hayamos puesto fin a ese sistema. Cuando uno ve cómo funcionó eso solo puede sentir indignación. Si uno es un hombre de derecho solo puede indignarse”, indicó.