El Senado nacional aprobó la ley de Emergencia Covid

En medio de los anuncios de nuevas medidas a cargo del Presidente, en el Congreso de la Nación se daba un encendido debate sobre el proyecto de ley de Emergencia Covid que le otorga facultades al Poder Ejecutivo para administrar la pandemia.



El proyecto se aprobó con 38 votos positivos, 26 negativos y ninguna abstención por parte de los senadores. El oficialismo realizó modificaciones al proyecto que sumó el apoyo de otros legisladores, lo cual le permitió aprobarlo y enviarlo a la Cámara de Diputados para su sanción, luego de un extenso debate.



Los cambios consistieron en mantener clases presenciales en lugares que no declaren “alarma epidemiológica”, brindarles la facultad a mandatarios provinciales a suspender o reiniciar la presencialidad y también darle al Poder Ejecutivo la capacidad de dejar sin efecto la suspensión de actividades.



Además, la ley pretende mantener las restricciones de circulación en lugares con alarma sanitaria, suspender las reuniones sociales, centros comerciales, locales gastronómicos y ferias, entre otras medidas. La propuesta del oficialismo también prohíbe el ingreso al territorio nacional por un plazo de 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la presente ley de personas extranjeras no residentes.



Las medidas que se anuncien, según dicta el proyecto aprobado, podrán ser dispuestas por un plazo máximo de vigencia de 21 días corridos y, antes de finalizado su plazo, deberá realizarse una evaluación para decidir la necesidad o no de su continuidad. El proyecto se pensó para estar vigente desde su publicación en el Boletín Oficial hasta el 31 de diciembre de 2021.