El show de la mentira

Los titulares, crónicas, descalificaciones y mentiras que ocuparon las páginas de los diarios y las horas de los noticieros de golpe se derrumbaron aquel diciembre del año pasado, cuando apareció el primer video de la reunión de la mesa judicial en el Banco Provincia.

En el video se puede ver a funcionarios de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, al intendente de La Plata Julio Garro, a empresarios del sector de la construcción y a representantes del Colegio de Arquitectos.

Casualmente, sin embargo, las tapas del diario Clarín y La Nación de aquel martes 28 de diciembre de 2021 no hicieron mención alguna a semejante escándalo político-judicial.

El gran diario argentino se centró en que el gobierno frenó el pago del plus del 9% y las prepagas fueron a la Justicia, el pacto fiscal, el récord de contagios en la Capital Federal y la prohibición de salida del país del dueño de Garbarino. Como no podía ser de otra manera, también mencionó a Cristina Kirchner.

La Nación publicó en tapa la supuesta negociación para habilitar la reelección de intendentes, el pacto fiscal firmado por Alberto Fernández con gobernadores y con la ausencia de Horacio Rodríguez Larreta, y la tercera ola del coronavirus. También mencionó la suba del monotributo y las posibles sanciones a las prepagas.

En ese mismo momento, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) había presentado ya ante la Justicia Federal de La Plata la denuncia penal junto con material audiovisual contra funcionarios del exgobierno de María Eugenia Vidal y empresarios de la construcción por impulsar una investigación en para promover el enjuiciamiento de diversas personas vinculadas a la práctica sindical centralizada en la actividad de la construcción.

El blindaje mediático

Un relevamiento realizado aquel 27 de diciembre demostró que, por lo menos hasta la tarde de ese lunes, ninguno de los habitualmente llamados “medios dominantes” reflejó la noticia de la mesa judicial de Juntos por el Cambio en la Provincia de Buenos .

La importancia de la información (por su enorme gravedad institucional) y la contundente evidencia es de tal magnitud que no podría argumentarse que se trata de un descuido, una demora, o un chequeo doble o triple de las fuentes.

Se trata del consabido “blindaje mediático” perfectamente aceitado, que tácitamente determina qué noticia hay que dar, cómo, cuándo y en qué espacio, ya sea en portales de internet, en diarios de papel, o medido en minutos, tanto en radio como en televisión.

La búsqueda por los apellidos involucrados en el video de la mesa judicial bonaerense en la sección noticias de Google extrañamente no arroja como primeros resultados a los grandes medios, y es simplemente porque aún no habían publicado la noticia

Hasta la tarde del día en que se conoció el escandaloso video que muestra al exministro de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, explicando el modo aberrante en que armaban causas y entrenaban testigos para castigar judicialmente a sindicalistas, los grandes medios como Clarín, La Nación, Infobae, La Voz del Interior y los que habitualmente aparecen primeros en la búsqueda de Google cuando se coloca algún apellido (Vidal, Villegas, Conte Grand en este caso) y se rastrea en la sección noticias, esta vez direccionaban a otros medios no tan grandes, y no porque Google haya “democratizado” su algoritmo de búsqueda (algo que no estaría nada mal), sino porque esa temática ligada a la mesa judicial del macrismo bonaerense está absolutamente silenciada, en un proceso temporal que suele durar unas horas (o días)

Así, las horas de la mañana del lunes fueron para Clarín, La Nación y el resto, un verdadero “tiempo de recalculando” hasta que pase la tormenta y se pueda ver por qué caminos alternativos transitar una noticia que desearían no tener que dar, pero que a mediano plazo harán, después de tamizar muy bien los “grumos” que pudieran dañar la sensibilidad de su público, que en realidad ama la existencia de una mesa judicial.