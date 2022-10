Hace 563 días diario Hoy revelaba el plan del macrismo contra los sindicatos

El lunes 22 de marzo de 2021, diario Hoy destapó la olla del guisado macrista, y el mal olor de algo cocinado entre gallos y medianoche para acabar con los enemigos del poder invadió todas las oficinas de Juntos.

En aquella edición del matutino se dio a conocer parte del audio en el cual el ministro de Trabajo de la provincia de ­Buenos Aires, Marcelo Villegas, tras comer un asado con el ingeniero Marcelo Balcedo y otras personas en la sede del Soeme, habría hablado de una carpeta con elementos para “armar” varias causas judiciales y así lograr que Juan Pablo Medina fuera a la cárcel.

En ese marco, el funcionario dijo que el por entonces presidente Mauricio Macri lo había citado a la Quinta de Olivos para darle instrucciones para meter preso al hombre de la Uocra. “Si yo no puedo meter preso al Pata Medina, no soy el presidente”, habrían sido las palabras de Macri en esa oportunidad.

Cuando fue consultado por este multimedio, Villegas negó rotundamente la existencia de esa conversación, en la que sentenciaba: “Tenemos que terminar con el Pata”. También en aquel asado enumeró a otros dirigentes gremiales que el macrismo quería neutralizar. “Yo te voy a dar mi punto de vista después de haber hablado con el presidente (Macri) tres veces por este tema”, dijo entonces. “Yo creo que él, en principio, tiene la voluntad de hacer un solo mandato y le quiere dejar las cosas ordenadas a María Eugenia (Vidal)”, algo que, por voluntad del pueblo argentino, no sucedió.

“Jamás me dieron instrucciones ni el presidente ni la gobernadora ni el intendente que usted nombra. Jamás tuve una charla con Balcedo acerca del Pata Medina ni existió esa carpeta”, indicó telefónicamente el exfuncionario macrista sin que le temblara la voz. Y continuó: “Si existió una mesa judicial, yo no tuve conocimiento nunca. Y las veces que tuve que presentar alguna denuncia penal contra funcionarios o exfuncionarios de mi propio ministerio, lo único que me dijo la gobernadora Vidal fue: Hagamos lo correcto”.

La curiosa forma de hacer lo correcto de Villegas era la de torcer la verdad con falsedades, que más tarde serían desmentidas con la aparición de los videos de la mesa judicial bonaerense, en donde él era el anfitrión y el intendente de nuestra ciudad, Julio Garro, invitaba a los presentes a negociar “con la bala en la mesa”.

Por aquel momento, en diálogo con diario Hoy, Medina se refirió al tema y aseguró que “Balcedo tuvo tanta lealtad hacia mi persona que le dijo en la cara a Villegas: Esto no va a quedar así, el Pata es mi colega y yo le voy a informar sobre esto que me estás diciendo. Y así lo hizo”.

“El costo que pagó el compañero Balcedo por avisarme fue alto. Me dijo que me estaban haciendo una causa injusta y que me iban a llevar preso”, remarcó el sindicalista de la construcción, y agregó: “Y por eso lo metieron preso injustamente”.