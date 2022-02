A la hora de relacionar el ataque a Medina con la denuncia hecha contra la mesa antisindical, el abogado de Medina, César Albarracín, dijo a diario Hoy: “No tengo información, pero hay una coincidencia temporal. Nosotros consideramos que, como víctima y denunciante de estos hechos tan graves contra gente que tiene tanto poder, merece tener protección. Y estos hechos lo están demostrando. No considero que ese grupo de personas que hizo las cosas que hizo y que quedó filmado tengan un comportamiento acorde a derecho. Y estos hechos parecen demostrar que no existe una posición de esa naturaleza. A mí me preocupa mucho lo que pasó, tanto en la agresión previa como en la actuación posterior de la Policía”.

“Es altamente sospechoso todo lo que pasó”, concluyó el letrado. Por su parte, el diputado nacional Eduardo Valdés dijo a este medio que “el doctor Carzoglio es el juez que casualmente fue visitado por De Stéfano para poner preso a Pablo Moyano, una persona inocente. No es casual que hoy haya sucedido que al Pata Medina le hayan aparecido treinta personas. Está todo vivo, ¿eh? Está todo hoy. Todo tiene que ver con todo”.