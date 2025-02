“Falta trabajo mancomunado entre los gobiernos”

Tras 25 años como fiscal, en enero del 2024 Marcelo Romero asumió como subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación. En diálogo con el diario Hoy, brindó su visión respecto al narcotráfico, el Poder Judicial, la inseguridad en la provincia de Buenos Aires y la baja de imputabilidad.

“Es una gran responsabilidad la que se me concedió. Argentina es un país inmenso, hay diferencias de idiosincrasia. El delito muta”, reflexionó sobre su actual puesto. Al respecto, el exfiscal destacó que el logro más importante en su primer año de gestión fue “el trabajo mancomunado en Santa Fe”.

“Se demuestra concretamente que se puede trabajar de forma conjunta con el gobernador, los intendentes y el Poder Judicial”, agregó, al mismo tiempo que apuntó contra Axel Kicillof: “En provincia de Buenos Aires no se está logrando porque no se ponen de acuerdo los gobiernos nacional, provincial y municipales, y mientras tanto el crimen organizado lo observa”.

“Lo que más me preocupa es que Kicillof no toma una postura explícita y concreta en contra del crimen y el criminal. Se puede tener cualquier ideología pero operativamente estamos todos de acuerdo que hay que tomar postura, aunque sea desde la palabra, en contra del crimen y el criminal, porque su posición es el ejemplo y además es el comandante político de la fuerza policial”, ahondó.

Narcotráfico

“El crimen organizado es una industria criminal donde no solamente está el que dispara el gatillo o el que vende el tóxico, también hay abogados, contadores y estrategas”, describió Romero para expresar que, para combatir el narcotráfico, se debe atacar el financiamiento de la organización: “Le das un golpe a la línea de explotación”.

En este camino, agregó: “Son organizaciones criminales transnacionales con muchísima plata, por eso hay que trabajar sobre el lavado de dinero, que es el delito conexo, junto con el Poder Judicial”. En este sentido, remarcó que en su primer año se logró el trabajo mancomunado en la provincia de Santa Fe. Añadió que se trabajó también en conjunto con la Armada, la Prefectura Naval y la Fuerza Área para cuestiones de logística y control a nivel fluvial y marítimo: “Se ha logrado una cohesión sin confundir roles y funciones, sin confundir jurisdicciones y, por supuesto, con la ley. O sea, se puede trabajar en equipo”.

La inseguridad

En cuanto a la inseguridad, el funcionario criticó el incremento de la presencia policial en la calle como única política: “El policía en la calle es una estrategia de 1920 cuando el uniformado abajo del farol de la esquina expresaba autoridad, intimidaba a aquel que se atrevía a violar la ley. Hoy en día el delincuente no se intimida ante la presencia policial ni de cámaras de seguridad”.

Asimismo, Romero sumó que “sin inteligencia criminal no hay prevención”, pero opinó que esta herramienta “está estigmatizada” porque “durante la dictadura se utilizó para el mal”. “Ya pasaron más de 40 años, las fuerzas de seguridad actualmente son leales a la Constitución”, agregó, al mismo tiempo que sentenció: “Cuando no hay inteligencia estatal o se usa para otras cosas, la inteligencia la hacen los delincuentes”.

Baja de la edad de imputabilidad

Sobre este tema, el exfiscal fue tajante: “Hay que discutirla”. “No sé si la solución es 12, 13, 14 o mantener en 16 años, lo que no podemos es no discutir, pensemos que data de 1921, los chicos de hoy son totalmente diferentes a lo de esa época, ahora tienen mucha información que antes no tenían”, profundizó.

Y añadió: “Hay que discutir no solamente entre abogados, sino entre pediatras, psicólogos, psiquiatras”.

El Poder Judicial

Además de apuntar por la inseguridad contra las autoridades ejecutivas, también responsabilizó al Poder Judicial: “Ha sido muy laxo, las leyes están pero hay un problema ideológico donde se cree que el delincuente es la víctima”.

En este sentido, celebró que la figura de reiterancia esté cerca de ser sancionada por el Congreso: “Si una persona tiene 20 entradas y vemos que esas 20 entradas no son inventos, aunque sea inocente para la Constitución porque no hubo un proceso judicial, esa persona eligió el delito como forma de vida y se le debe restringir preventivamente la libertad”.

En paralelo, Romero criticó la duración del proceso judicial. “No puede haber la multiplicidad de instancias que tenemos, no podemos tener instancias revisoras en cada paso del proceso, por eso a veces se juzgan hechos que ocurrieron 15 años atrás”, sentenció.

“No estoy de acuerdo con eliminar la figura del femicidio”

“Con todo respeto, no estoy de acuerdo Mariano Cúneo Libarona”, expresó Marcelo Romero sobre la intención anunciada a fines de enero por el ministro de Justicia de la Nación de avanzar sobre la eliminación de la figura del “femicidio” del Código Penal. “Creo que no quiso decir lo que dijo, pero lo dijo”, agregó.

En este punto, el exfiscal ahondó: “Una cosa es la muerte de una mujer en manos de un hombre en un robo o en un secuestro, otra cosa es el asesinato de una mujer por parte de un hombre en el marco de violencia de género. Y no necesariamente tiene que ser pareja, esposo, concubinato o exnovio, pero sí una situación de violencia de género”.

Sin embargo, Romero marcó que existe cierto aprovechamiento en los casos de violencia de género. “Una cosa es proteger a la mujer y otra cosa es que no haya debido proceso, algunos abogados encontraron un negocio al denunciar y luego extorsionar”, reflexionó.