Luego de tanto ruido, Alberto Fernández salió a contestar. Es que el Presidente habló ayer y dijo que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “no legitima” la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri por 44.500 millones de dólares.

El mandatario agregó que no legitima el préstamo de su predecesor, ya que reiteró su pedido a la Justicia para que se investiguen los casos de fuga de capitales en ese período. Las declaraciones del Presidente se dan a cuenta de que sufrió las críticas de los dirigentes más cristinistas del Frente de Todos (FdT), que son quienes abonan la idea de que el acuerdo con el FMI legitima la deuda de Macri; incluso fue lo que llevó al diputado Máximo Kirchner a renunciar a la presidencia del Frente en Diputados y a votar en contra del acuerdo.

“Con esto no se legitimó la deuda porque yo lo denuncié penalmente a Macri con nombre y apellido e hice algo que ningún otro presidente hizo en la historia, ya que la denuncia penal inclu­ye una demanda civil por daños y perjuicios que le ha causado al país y por lo que deberá responder con su propio patrimonio”, dijo el mandatario ayer por la mañana en declaraciones radiales.

Siguiendo con la deuda, Alberto manifestó que lo que hicieron con el préstamo del FMI desde el macrismo “fue un gran acto en el que tendieron a beneficiar a unos y perjudicar a otros”. “Fueron miles de millones de dólares del Fondo que se escaparon de la Argentina, favoreciendo a algunos pocos. Los datos están en el Banco Central y eso es lo que pido que la Justicia investigue”, señaló Fernández, quien aclaró: “No pido que se investigue al tipo que compró dólares, sino que hablo de ciertos casos donde está claro el objetivo” de la fuga de capitales.

Durante la entrevista que brindó a El Destape Radio, el Presidente recordó que, sobre el FMI, se la pasó “hablando toda la vida de lo que hizo Néstor (Kirchner), pero ahora la vida me puso a mí en este lugar”, y agregó: “A mí también me dolía”.

“No existe la presidencia colegiada”

“Cuando me propusieron estar a cargo, sabía que iba a tener que tomar decisiones y esperaba que me acompañaran y no me acompañaron”, cuestionó el Presidente en la entrevista radial. Y añadió que “no todos pensamos igual”. “Lo que creo que no podemos hacer es darnos el lujo, por la causa que sea, narcisismos, egoísmo, política, de desunirnos”, remarcó.

Con respecto a cómo sigue el Gobierno, Alberto afirmó: “De mi parte no esperen un solo gesto que rompa la unidad. Yo no soy títere de nadie. Ha quedado demostrado que tengo diferencias, pero yo actúo con mis convicciones. Yo escucho a todos, pero el Presidente soy yo y el que tiene que tomar las decisiones soy yo”.

“Nosotros debemos estar unidos, porque no podemos permitir que vuelvan a gobernar ­quienes bajaron los ingresos en cuatro años. La unidad para mí es absolutamente necesaria”, remarcó.

Fernández dijo que valora a Máximo y a Cristina, pero que “no existe la presidencia colegiada”. “Yo escucho a todos, pero la decisión la tengo que tomar yo”, resumió.

“He dado todas las peleas que he tenido que dar; no lo hago a los gritos, pero no soy moderado, soy un tipo que tiene estos modos. ¿Cuál es la revolución, la épica de las derrotas? ¿Qué hubiera pasado si caíamos en default?”, expresó, volviendo a referirse al acuerdo con el FMI.

Próximos pasos del Gobierno

Alberto Fernández habló sobre lo que viene en el Gobierno “después de poner en orden el tema con el Fondo Monetario Internacional” y planteó que “es necesario que nos pongamos a ver de cerca qué es lo que está pasando con los precios, fundamentalmente en el sector de los alimentos, porque es el que está teniendo mayor impacto con la guerra entre Rusia y Ucrania”.

Al respecto, también precisó que el tiempo elegido para atacar las causas de la inflación no se debe al acuerdo con el FMI: “No era que yo creía que el problema con el Fondo era condición para resolver el problema de la inflación, sino que el acuerdo con el Fondo nos permitía acomodar divisas y así evitar el riesgo de devaluación que algunos alientan”, finalizó.