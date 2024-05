González Garcia sobre el vacunatorio vip: “Soy acusado por nueve vacunas”

El exministro de Salud, Ginés González García, definió el martes a la causa judicial que investiga el denominado vacunatorio vip durante la pandemia del coronavirus como “una porquería” y aseguró que está “acusado por nueve vacunas”.

“Lo del vacunatorio VIP se convirtió en una porquería. Soy acusado por nueve vacunas que estaban autorizadas totalmente, que les correspondía porque eran mayores de 60 años. Algunos de ellos tenían otras causas, eran médicos, algunos de ellos eran personal estratégico, como los diputados o senadores que viajaban con el (entonces) Presidente (Alberto Fernández)”, sostuvo. Además, González García remarcó que las personas involucradas en el escándalo “fueron vacunadas cuando ya había en esa categoría más de 35.000 vacunados”. “O sea, si me hacen juicio a mí por eso, tenía que haber 35.000 juicios por el resto. No es que se me ocurrió a mí: estaban autorizados por la Comisión Nacional de Inmunizaciones”, precisó y selló: “Nunca hubo un vacunatorio en el Ministerio de Salud”.

Por último, se refirió puntualmente al caso de la dosis aplicada al periodista Horacio Verbitsky: “Se fue a vacunar al Hospital Posadas, no lo quisieron vacunar por sus antecedentes políticos y como consecuencia de eso, en un día que yo no estaba en Buenos Aires, se pidió permiso al director para ir al Ministerio a vacunarlo ahí mismo y eso fue lo que se hizo”.