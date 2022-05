Gustavo Arribas presentó un escrito tras ser citado por la Comisión Bicameral

Este lunes, la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso recibió a Gustavo Arribas, quien se desempeñó al frente de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri junto a Silvia Majdalani, en el marco de las investigaciones por el espionaje ilegal, la persecución y el encarcelamiento de referentes gremiales y opositores durante el gobierno de María Eugenia Vidal, causa más conocida como “mesa judicial bonaerense” o “Gestapo ­antisindical”.

La cita se había anunciado el pasado 27 de abril para las 12:30 de este 2 de mayo y, tal como estaba planeado, el exjefe de la AFI se apersonó unos minutos antes. Antes de la cita uno de los integrantes de la Comisión y diputado nacional por el Frente de Todos, Eduardo Valdés, afirmó: "A partir de que los espías, que se nombraron cuentapropistas en un fallo judicial aberrante, han manifestado que Arribas fue quien le dio las órdenes a Dalmau Pereyra y luego las trasmitió a los ejecutores, que vendrían a ser los Super Mario Bross, lo citamos a él para saber que es lo que pasó con el dirigente sindical Juan Pablo Medina, con el espionaje que se hizo en el hospital Posadas y sobre la reunión en el Banco Provincia".

Leopoldo Moreau, en la rueda de prensa tras la Bicameral, detalló: "Se presentó, destacamos que se haya presentado porque eso significa reconocer la competencia de la Comisión en esta materia. Lo impusimos en el inicio de la reunión de las declaraciones que lo comprometen en tareas de espionaje ilegal, le hicimos referencia de las declaraciones de Dalmau Pereyra que lo señaló como el mentor de cablear y colocar cámaras en la reunión del Banco Provincia".

"Para el próximo lunes citaremos a la segunda de la AFI, Silvia Majdalani", afirmó Moreau, acerca de como continuará la ronda de indagatorias.

Ante las declaraciones de Cristian Ritondo, quien destacó la predisposición de los implicados a prestar declaración; el diputado Tailhade destacó que el único "mérito" de Arribas es "no estar prófugo". "Teniendo en cuenta que se trata de un exfuncionario público, del tamaño de Arribas, no me parece que sea algo a destacar como meritorio".

"Lo que nos hace falta como Comisión, a pesar de que hemos recolectado mucha información, es la voz de un responsable político de la agencia", destacó el diputado ante los reiterados presentaciones de escritos.

Por otra parte, sobre una posible citación al expresidente Mauricio Macri, ambos diputados sostuvieron que es muy pronto para analizar una posible citación, ya que ellos "desarrollan la investigación de abajo hacia arriba".

"Si ellos consideraban que el "Pata" Medina era un delincuente, debían investigarlo bajo la ley. No bajo las reglas de la mafia que utilizaron ellos", sostuvo Tailhade.

¿Por qué Arribas?

El ex “Señor 5” estaba a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia, por lo tanto fueron sus subordinados (Diego Dalmau Pereyra, Sebastián De Stéfano y Darío Biorci) quienes participaron en aquella reunión en el Banco Provincia con empresarios y funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal.

Por otro lado, Marcelo Villegas (exministro de Trabajo), Gustavo Ferrari (extitular de la cartera judicial) y Adrián Grassi (exsubsecretario de Justicia) frecuentaban al exfuncionario macrista tanto en la AFI como en Casa de Gobierno.

Cabe destacar que el expresidente Mauricio Macri mantuvo un encuentro con Arribas un día antes de la reunión en la sede porteña del Banco Provincia. Por otro lado, el mismo 15 de junio Arribas ingresó junto a Germán Garavano (exministro de Justicia nacional) a Casa de Gobierno a ver a Marcos Peña (exjefe de Gabinete). Además, un día después, el 16 de junio, dos técnicos de la AFI ingresaron al Banco Provincia a retirar las cámaras con las que grabaron la reunión de la “Gestapo”, por lo que el protagonismo de Arribas se hace cada vez más evidente.

El historial frente a la Bicameral

La última vez que Gustavo Arribas visitó a los legisladores integrantes de este órgano fue en abril de 2019 (con Macri todavía en Casa de Gobierno), en el marco de la investigación del “proyecto AMBA”.

Según pudo reconstruir la Justicia, durante 2016 y 2017 la AFI montó seis delegaciones en el Conurbano y usó las tres bases que históricamente la SIDE tuvo en territorio bonaerense para hacer espionaje político.

En esta audiencia Arribas había reconocido que dos de sus hombres (Juan Sebastián De Stéfano y ­Fernando Di Pasquale) habían visitado al juez Luis Carzoglio. A diferencia de lo que denunció el magistrado, Arribas dijo que sus muchachos querían saber si el juez iba a detener a Hugo y Pablo Moyano porque esa decisión generaría estrépito social.

Cabe destacar que actualmente Arribas está procesado por el espionaje a Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria, por la vigilancia a las familias de los tripulantes del submarino ARA San Juan y por las “bases AMBA” en la provincia de Buenos Aires.

“El que queda a cargo es Gustavo”

Mañana se cumplen cinco años exactos de la reunión que disparó la creación de la “Gestapo antisindical”. El 4 de mayo de 2017, en la Casa Rosada, el entonces presidente Mauricio Macri dio la orden: “Desde ahora, el que queda a cargo de coordinar esto es Gustavo”.

Con “esto”, Macri se refería a la operación de espionaje y persecución judicial a sindicalistas que se llevaría adelante desde entonces y que tendría un hito con la detención de Juan Pablo “Pata” Medina, en septiembre de ese año. Y con “Gustavo” se refería a Gustavo Arribas, que en aquel momento era el número uno de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que, si las acusaciones que investiga la Justicia son ciertas, ya había participado en operaciones de espionaje ilegal para su gobierno.

En aquella reunión con Macri estaban la entonces ministra de Seguridad y hoy presidenta del PRO, Patricia Bullrich; Germán Garavano, que era ministro de Justicia; Guillermo Dietrich, que era titular de la cartera de Transporte; Jorge Triaca, que comandaba la de Trabajo, y el propio Arribas.

También estuvo allí Marcelo Villegas, que era ministro de Trabajo bonaerense y que con una frase bautizó a la organización ilegal: “Si yo pudiera tener una Gestapo para combatir a los gremios, lo haría”, dijo. La frase se volvió célebre y la mesa antisindical, también.