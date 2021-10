Guzmán negó que habrá devaluación

El ministro de Economía, Martín Guzmán, negó hoy que vaya a haber un “salto devaluatorio” para reducir la brecha entre el dólar oficial y los financieros, al tiempo que destacó el rol del Estado para dinamizar el desarrollo, pero también sobre la necesidad de lograr equilibrio fiscal.

“Tenemos confianza en la política cambiaria que venimos llevando a cabo y no vamos a hacer ningún salto devaluatorio”, dijo Guzmán durante la jornada de apertura del 57mo. Coloquio de IDEA que se desarrolla en Costa Salguero.

Guzmán formuló estas declaraciones durante una entrevista grabada previamente a su viaje a Washington, donde se encuentra negociando la reestructuración de la deuda de US$ 45.000 millones contraída por el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI).“Hemos solicitado (al FMI) un préstamo de US$ 57.000 millones, de los cuales se desembolsaron US$ 45.000, era absolutamente incompatible con todo sendero de capacidad de pago de la deuda”, dijo Guzmán.

“Cuando tenés más deuda en dólares significa menos posibilidades de expansión de la capacidad económica y más inflación, Cuando faltan los dólares hay menos crecimiento y más inflación. Es muy simple, entonces hay que resolverlo”, aseguró el ministro.

En cuanto al empleo, destacó que “el periodo en que más se concentró la destrucción de empresas y de empleo fue a partir del comienzo de la crisis macroeconómica del 2018” en el Gobierno de Mauricio Macri.

En contraposición “los datos también nos muestran que, con la misma legislación laboral, Argentina ha tenido períodos donde se creó empleo y el número de empresas. ¿Qué se dio en esos periodos? Que la economía funcionó mejor”.

“La situación de una macroeconomía funcionando bien para nosotros (el Gobierno) es el factor fundamental para la creación de empleo. Eso no quita que tenga que haber actualizaciones puntuales” en algunos sectores, destacó Guzmán.