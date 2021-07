“Hay gente que piensa en lo personal y no en lo que necesitan los habitantes de la Provincia”

El diputado Nicolás Russo es conocido por ser el presidente del Club Atlético Lanús, en el que forma parte de la gestión que lo devolvió a Primera división, lo impulsó en el plano nacional e internacional y reconstruyó la casa en la que el equipo recibe a sus rivales.

Pero en el campo de la política el recorrido de este hijo de inmigrantes italianos no es menor y, en cierta medida, también ha pasado por diferentes puestos que lo encaminan cada vez a lugares con mayores responsabilidades en el plano donde representa la voluntad de los votantes de su distrito.

En ese marco, desde la redacción de diario Hoy en avenida 32, describió su camino: “Soy fundador del Frente Renovador y estoy desde el año 2012 trabajando con Sergio Massa. Él me convenció de hacer política, y no solo es mi lí­der, sino que yo lo veo en el cuadro político más importante que ha dado la Argentina en los últimos años. Es alguien que no solo tiene condiciones naturales, sino que se prepara permanentemente para poder solucionarles más los problemas a la gente. Lo veo como presidente”.

“A mí me tocó ser concejal en 2013, cuando ganamos la elección ampliamente con Sergio a nivel nacional, provincial y local. En 2015 nos tocó perder en el distrito. En 2017 quedé en la puerta para entrar como diputado. En 2019 encabecé la lista de concejales en Lanús y que Blanca Cantero haya sido elegida intendenta permitió que yo ocupara ese lugar”, indicó el presidente de la comisión de Clubes y Asociaciones Civiles en la Cámara baja bonaerense.

Y agregó que “ahora estamos en una situación en la que como parte de un espacio voy a hacer lo que me pida mi conductor, buscando que el Frente de Todos llegue a lo más alto, para ganar no solo a nivel nacional y provincial, sino también en la ciudad de Lanús. Pero voy a estar en el lugar que me indiquen; si me indican que tengo que estar en la lista de Diputados, lo haré; si me indican que tengo que ir en las listas de Lanús, lo haré; y si me dicen que tengo que estar en algún lugar en el Ejecutivo, también lo voy a hacer. Soy parte de un espacio y creo que es lo que se debe hacer. No es que uno debe pensar en lo personal, sino en el espacio”.

El egoísmo de Vidal

Como contrapartida a su postura de ponerse en el lugar que se le pida, el legislador de la zona Sur remarcó que “en Vidal veo una acción individualista, pensando en ella nomás, luego de que le tocara perder de forma muy abultada con Axel por más de 13 puntos y sabe que no hay ninguna posibilidad de que pueda ganar en la provincia de Buenos Aires y sería perder nuevamente. Entonces decide ir a Capital, a un distrito en el que se mueve más cómoda, donde Cambiemos tiene una aceptación más grande. Lo veo como una acción individualista, olvidándose de los bonaerenses. Hay gente que piensa en lo personal y no en lo que necesitan los habitantes de la provincia de Buenos Aires”.

El escándalo con Bolivia

Sobre el tema que hoy ocupa buena parte de las páginas en los diarios, el legislador sostuvo que “la verdad es que es un tema muy triste que nos recuerda lo que uno ya vivió cuando era chiquito con los golpes de Estado. Lo que sucedió en Bolivia es repudiable, y si la Justicia comprueba estas versiones fundadas, la verdad es que es un hecho repudiable y lamentable totalmente”.

Su visión de la Provincia

Desde su cargo legislativo, el diputado obser­va cómo el gobernador campea la pandemia tras recibir una provincia quebrada, y sobre es­to indicó que “Axel lo está haciendo muy bien. Le tocó agarrar una provincia superendeudada, con el 83% en moneda extranjera, imposible de pagar en la forma en que se había arreglado, y a los tres meses de empezar la gestión una pandemia que golpeó a todo el mundo. Y con una oposición que en la mayoría de los temas nos frena permanentemente. Pero lo ha hecho muy bien y ha generado una unión con el pueblo bonaerense, que está muy feliz de que Axel sea gobernador, y esto se va a ver ratificado en las urnas a corto plazo”.