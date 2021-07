Katopodis: "El macrismo puede cambiar de cara y de nombre, pero las marcas que dejó están a flor de piel"

Tras el lanzamiento del Programa Federal de Preinversión para el desarrollo económico y social encabezado esta mañana por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, habló con la prensa.

"Hoy anunciamos un fondo para generar proyectos de infraestructura, vinculados al desarrollo del país, estamos hablando de rutas, puertos, obras hídricas, de infraestructura, eléctricas y de todo tipo que permitan que la Argentina hacia adelante pueda licitar los proyectos, ejecutar las obras y generar una matriz de desarrollo", señaló.

Y detalló: "Son 1730 millones de pesos que se van a invertir en el diseño y puesta en marcha de esos proyectos, los cuales se trabajan en el marco de un plan de desarrollo que vienen acompañando el Ministerio del Interior y la Jefatura de Gabinete con todos los gobernadores. Todo esto es para empujar la economía y generar empleo, en un contexto de recuperación económica que no es parejo, y con estos proyectos tenemos que garantizar una distribución equitativa del crecimiento".

Por otro lado, remarcó que "todos los indicadores de obra pública, construcción e industria hoy están en clara recuperación. La construcción explica el 45 por ciento de los nuevos puestos de trabajo que se generaron en los últimos 6 meses. Todo esto es auspicioso, pero tenemos que apuntalarlo con una agenda de desarrollo pensando que el día después de la pandemia está muy cerca, y también lo está la posibilidad de que esté toda la población vacunada".

En cuanto a los planes sociales y el empleo, expresó: "Los planes se reconvierten en empleo en la medida que la actividad económica se reactiva", a lo que añadió que "el Gobierno va a garantizar que los salarios y las jubilaciones le ganen a la inflación".

En cuanto a la aproximación de las elecciones, Katopodis dijo que "como frente político proponemos obra pública, vacunas e industria nacional, trabajo argentino. Quienes gobernaron antes nos vuelven a proponer lo que ya hicieron, medidas que provocaron mucho dolor. Generar en la obra pública una situación de estigmatización tan marcada, según cada jurisdicción. Ese modelo en la Argentina generó mucho desánimo. Estamos sacando al país de ese pozo".

"El macrismo puede cambiar de cara, de domicilio, y de nombre, pero las marcas que dejó están a flor de piel. Pusieron a este país de sombrero. Y en el medio de la peor tragedia, la pandemia, no aportaron, no participaron, no tuvieron una palabra de seriedad ni de responsabilidad", concluyó el ministro.