Histórico referente político de Bullrich cuestionó la lista de Allan y respaldó a Garro

El máximo referente local de Patricia Bullrich en La Plata, Mauro Palummo, explicó su ausencia en el armado de la lista platense que encabeza Juan Pablo Allan. “No soy el candidato de Patricia en La Plata porque Patricia eligió, y no integro la lista local porque no puedo estar en lugares que no siento querer estar”, expresó el referente platense que acompaña hace casi una década a la precandidata a presidenta.

En ese sentido, Palummo manifestó su decisión de respaldar al intendente Julio Garro y seguir militando la postulación de Patricia Bullrich.

“Esta tarde me reuní con el intendente Julio Garro, con quien coincidimos políticamente en muchos puntos, y sobre todo en los cambios que hay que seguir haciendo”, expresó.

En ese aspecto, aseguró que “no tengo nada que ver con la lista local de Allan, no me siento identificado con nada ni nadie; ni con el armado que se hizo abajo, ni mucho menos con el candidato. No veo ni siento que ese armado represente en nada los valores que expresamos los halcones de Juntos por el Cambio”.

En un contundente mensaje, le marcó la cancha a Allan y soltó: “Yo soy bullrichista, no oportunista. Es por eso que decidí no estar ahí, porque no tengo nada que hacer en una lista donde abunda el oportunismo”.

Según trascendidos desde la interna, Juan Pablo Allan ingresó al sector de Bullrich queriendo escalar ocupando espacios “de forma muy desleal, intentando pisar cabezas, mintiendo descaradamente y traicionando” con tal de llegar.

“Cabe destacar que Allan es conocido de esta manera en La Plata y en el mundo político, no nos olvidemos de la causa Gestapo, que lo tiene como casi principal protagonista habiendo sido procesado, y de la traición que tuvo con López Murphy, entre otras, cuando le jugó una mala pasada allá por comienzos de los años 2000, dejándolo sin su partido”, indicaron desde un sector cercano a Bullrich.

“Allan y sus amigos le habrían jugado una treta al economista que en ese entonces su partido se llamaba Recrear, y a sus espaldas movieron los hilos que tenían que mover para traicionar a su conducción en ese entonces (López Mur­phy) y lo dejaron sin partido. Para cuando este se enteró, ya no había vuelta atrás y se había quedado sin nada. ¿Allan y sus amigos? Sí, de­saparecieron sacando su tajada”, ampliaron.

Es importante recordar que desde el sector de Palummo ya habían manifestado que con Allan no tenía nada que hacer, y que si este era el candidato, él no iba a estar ahí, sino enfrente.