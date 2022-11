Kicillof arremetió contra Guzmán por el “mal” acuerdo con el FMI

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, arremetió contra el ex ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, quien había criticado al kirchnerismo por cuestionar la política que llevó adelante y, en particular, el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para renegociar la deuda contraída por Mauricio Macri.

“Me pareció más bien lamentable” la reaparición de Guzmán tras su intempestiva salida del gobierno, dijo el mandatario bonaerense. Esa salida, justamente, “fue un hecho que produjo una inestabilidad enorme, no sé si voluntariamente o involuntariamente”, consideró Kicillof.

El gobernador dijo que las tratativas con el Fondo efectuadas por Guzmán “estuvieron desde el principio mal encaradas” y que se plasmaron en un “mal acuerdo” con el organismo internacional.

“Todo acuerdo con el FMI es un mal acuerdo por definición. Este acuerdo es malo, pero se trató de decir y mostrar lo contrario: que era un muy buen acuerdo. Pero la verdad que no”, dijo Kicillof, quien fue ministro de Economía de la Nación durante la presidencia de Cristina Fernández, actual vicepresidenta del país.

“El FMI tenía la cola sucia y se tendría que haber aprovechado esa situación para una denuncia y una disputa mayor. Porque fue un crédito político: tenía que tener una solución política”, consideró el mandatario provincial.

También apuntó que “hasta el final” no se supo que Guzmán estaba refinanciando, y no reestructurando, la deuda de la Argentina con el Fondo. “Hay que diferenciar refinanciación de restructuración. Hasta determinado punto, donde Martín llevaba la negociación, buena parte del gobierno, hasta el Presidente, comprendían que de lo que se trataba era de reestructurar la deuda que había tomado Macri. Esto es, renegociar los pagos”, explicó Kicillof. “Pero en un momento se supo, sorpresivamente, que no se trataba de eso, de cambiar el cronograma y los montos, en definitiva las condiciones de eso impagable; sino que de repente nos enteramos que se trataba de un nuevo préstamo para pagar el de Macri. Un nuevo crédito con nuevas condiciones. Eso es refinanciar. Y esa es la mentira que nos ocultó el exministro. No lo sabíamos. Eso no lo sabía el Presidente, no lo sabía Cristina, no lo sabía el Congreso. Lo cual resulta de suma gravedad”, criticó.

El gobernador sumó así su voz a las réplicas de distintos funcionarios y referentes del Frente de Todos a las críticas de Guzmán, vertidas en una entrevista televisiva.