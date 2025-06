Bianco pidió unidad y respaldó a Kicillof: “Para ganar las elecciones, es condición necesaria”

Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense y uno de los funcionarios más cercanos a Axel Kicillof, aseguró que la unidad del peronismo en la Provincia “es condición necesaria para ganar las elecciones” y explicó que el acuerdo entre el Gobernador y Cristina Kirchner apunta a construir una mesa de diálogo entre todos los sectores. “No se trata solo de las listas, sino de resolver las diferencias políticas internas”, señaló.

En una entrevista realizada en Mar del Plata, Bianco volvió a pedir “que se respete el rol del gobernador” en el armado electoral, y destacó el peso territorial del Movimiento Derecho al Futuro, que agrupa a intendentes, sindicatos y organizaciones sociales. “No estamos pidiendo nada desmedido, solo el reconocimiento a la representación que tiene Axel”, afirmó.

El funcionario también respaldó la candidatura de Cristina Kirchner —“una excelente candidata”, dijo— y aclaró que su anuncio no modificó los planes del oficialismo bonaerense. Además, reconoció que los errores del último gobierno nacional aún pesan: “No es culpa de una sola persona. Medio que desterramos a Alberto, pero el problema político sigue”.

Consultado por las críticas internas que recibió tras hablar de las condiciones del acuerdo, Bianco bajó el tono: “No hago ataques personales. Les escribí a quienes me cuestionaron y no me respondieron”. Por último, defendió el desdoblamiento electoral y dijo que “evitó un caos operativo” y permite discutir los proyectos locales.