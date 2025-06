Peronismo en alerta: Cristina al borde de la proscripción

La tensión política vuelve a encenderse con fuerza ante una posible definición de la Corte Suprema en la causa Vialidad. En las últimas horas, comenzaron a circular versiones sobre un inminente fallo que dejaría firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner. En el Instituto Patria hablan de “alerta y movilización” y no descartan una reacción callejera si se consuma lo que consideran un intento de proscripción.

En el entorno de la ex presidenta aseguran que su detención podría ser inmediata. La preocupación no solo pasa por el fallo, sino por sus tiempos: los recursos de queja en esta causa ingresaron hace apenas dos meses, mientras que otras causas, como la Ruta del Dinero, estuvieron paralizadas en la Corte durante más de dos años. “La justicia opera con cronómetro electoral”, afirman cerca de Cristina. También apuntan a una maniobra para impedir su postulación en la Tercera Sección Electoral bonaerense, donde, aseguran, las encuestas le dan ventaja.

La presión externa sobre los jueces del máximo tribunal también se hizo sentir. Comunicadores afines al oficialismo libertario y al macrismo hablaron abiertamente de una detención para este martes. Incluso se difundieron versiones sobre supuestos lugares de reclusión —como el destacamento de la Policía Federal en la calle Cavia o la Unidad 31 de Ezeiza— que luego fueron desmentidas, pero que abonaron el clima de tensión.

Desde el peronismo hablan de una embestida judicial con fines electorales. El senador Oscar Parrilli y el diputado Eduardo Valdés mantuvieron contactos urgentes, mientras que el dirigente gremial y legislador Sergio Palazzo reclamó una “respuesta popular” frente a lo que considera “manejos arbitrarios para imponer quién puede ser candidato y quién no”.

El fallo, aseguran juristas cercanos al kirchnerismo, podría sustentarse en el artículo 280, una vía que permite a la Corte rechazar recursos sin argumentar. También podría abrirse la puerta a revisar el caso o incluso a agravar la pena, como pidió el fiscal. Sin embargo, abogados especializados recuerdan que el expediente está plagado de irregularidades: falta de pericias, jueces y fiscales sin imparcialidad objetiva y vínculos estrechos con Mauricio Macri. “No hay un caso judicial sólido, hay una decisión política”, afirman.

En este contexto, crece el temor a una crisis institucional si la Corte avanza con la condena. Para el kirchnerismo no se trata solo de una figura política, sino del intento de disciplinar al movimiento. “Si estoy acabada, ¿por qué no me compiten y me ganan? Mirá cómo tiemblo”, dijo Cristina en un acto en Corrientes, vinculando directamente su relanzamiento como candidata con el avance judicial.

Cumbre de urgencia en el Instituto Patria

Ante esta situación, Oscar Parrilli convocó a una reunión de emergencia en el Instituto Patria este lunes 9 de junio a las 15. Participarán diputados, senadores, referentes territoriales y sindicalistas del espacio, con el objetivo de definir posibles respuestas políticas frente al fallo. La Corte ya rechazó por unanimidad una recusación presentada por la defensa de Cristina, por considerarla extemporánea y sin fundamento jurídico. Si la condena queda firme, Cristina no solo quedaría inhabilitada, sino que podría ser detenida, frustrando su anunciada candidatura como diputada por Buenos Aires.

Entre los convocados se baraja una posible movilización en el corto plazo. El kirchnerismo considera que está en juego no solo el futuro de su principal referente, sino también la transparencia del proceso democrático. La cumbre buscará trazar una estrategia común ante un escenario que, denuncian, combina arbitrariedad judicial con cálculo político.