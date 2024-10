Kicillof frena la desregulación del transporte en Buenos Aires

El gobierno de Axel Kicillof confirmó ayer que no llevará adelante el plan de liberalización del transporte de media y larga distancia propuesto por Federico Sturzenegger. La Provincia mantendrá el esquema actual de regulación, rechazando la apertura del sector impulsada por el Gobierno nacional. En este contexto, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, aseguró que Buenos Aires continuará bajo control estatal, en contraposición a la política de liberalización promovida desde la Nación.

El proyecto del Gobierno nacional plantea que las empresas de transporte puedan definir libremente las rutas, frecuencias y tarifas. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires, las paradas y recorridos seguirán requiriendo la aprobación del Ministerio de Transporte provincial. La gestión de Kicillof prioriza garantizar la conectividad entre localidades, buscando mantener el equilibrio del sistema y evitar que el servicio se concentre en áreas “más rentables”.

D'Onofrio fue enfático: “La provincia de Buenos Aires no se sumará a la desregulación del transporte de media y larga distancia. Seguiremos con nuestra normativa en todo el territorio bonaerense”.

El ministro también subrayó la importancia de los recorridos que, aunque no resultan rentables, son cruciales para la integración de los pueblos pequeños. “Existen rutas donde los colectivos no se llenan, comúnmente llamadas El lechero, pero son esenciales para la conectividad de nuestros municipios. Con la medida del Gobierno nacional, veremos un incremento de transportes ilegales que no partirán desde las terminales oficiales”, alertó.

D’Onofrio agregó que su cartera ha solicitado una reunión con el ministro de Desregulación de la Nación, Federico Sturzenegger, para discutir también la liberalización del transporte de carga. “Aún no hemos recibido respuesta, pero estas políticas solo traerán más caos y confusión”, concluyó.

Para finalizar, D'Onofrio abrió el debate sobre una posible reforma constitucional que permita revisar la relación de la provincia con el Estado Nacional. “No creo que sea el camino correcto, pero es un debate que los bonaerenses debemos dar. Producimos el 45% de la riqueza del país y recibimos apenas el 22% de coparticipación”, reflexionó.