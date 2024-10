Modifican requisitos para asignaciones

El Ejecutivo nacional oficializó nuevas modificaciones de los requisitos para acceder pensiones no contributivas o las asignaciones que brinda la Anses. Quienes no cumplan con los requerimientos no podrán mantener las prestaciones.

Mediante la resolución 918/2024 publicada en el Boletín Oficial, se determinó el requisito de residencia en el país para la obtención o percepción de alguna prestación. Además, se definió que “la persona titular o generadora de derecho, según corresponda, no cumple con dicho requisito cuando se haya ausentado del territorio de la República Argentina por un período superior al de 90 días corridos”.

Asimismo, la normativa indicó que para verificar la residencia se utilizará la información provista por las bases de datos de la ANSES y de la Dirección Nacional de Migraciones: “Verificado el incumplimiento del requisito de residencia, se procederá a la suspensión del beneficio”.