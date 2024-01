Kicillof no descontará el día a los trabajadores que movilicen el 24 de enero

El gobierno de la provincia de Buenos Aires dará vía libre a los trabajadores de la administración pública que adhieran al paro general del próximo 24 de enero y quieran movilizar junto con las principales centrales obreras y no le descontarán el día a quienes participen de la jornada de protesta.

A diferencia de lo anunciado por el Gobierno nacional, donde el vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de ratificar la decisión de “descontar el día a los empleados estatales nacionales que se adhieran al paro” apuntando que “el salario es una contraprestación y quien no trabaja es razonable que no cobre”, la gestión de Axel Kicillof no irá en la misma dirección.

Voceros del Ejecutivo provincial dijeron a diario Hoy que “no vamos a descontar el día. El derecho a huelga está consagrado en la Constitución nacional y la vamos a respetar a rajatabla”.

Cabe mencionar que el artículo 14 bis de la carta magna apunta entre sus líneas: “Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo”.

Más allá del respaldo implícito del gobernador bonaerense a la decisión de movilizar convocada inicialmente por la CGT –y que luego tuvo la adhesión de otros sectores– en rechazo al DNU y la Ley Ómnibus que se debate en el Congreso, el gesto de no hacer un descuento salarial a quienes adhieran a la medida de fuerza estuvo acordada con los principales gremios estatales.

Kicillof encabezó una reunión con dirigentes de Unión por la Patria

En otro encuentro no menor, el gobernador Axel Kicillof encabezó ayer, en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, junto a sus pares de La Rioja, Ricardo Quintela, y de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, una reunión con intendentes, sindicalistas, legisladores nacionales y dirigentes de Unión por la Patria para coordinar el accionar de cara el paro general de la CGT del próximo miércoles 24 de enero. También participaron por videoconferencia los gobernadores de La Pampa, Sergio Ziliotto, de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y de Catamarca, Raúl Jalil. “Esta fue una convocatoria para repasar la situación económica tras de la batería de medidas que tomó el Gobierno Nacional y que han afectado a prácticamente todos los sectores”, señaló Kicillof y agregó: “Se está llevando adelante un plan de ajuste con absoluta insensibilidad y sin compensar de ninguna manera el impacto negativo sobre los trabajadores y los sectores medios”.

Además, subrayó que “hoy lo que tenemos que hacer es acompañar a los que más están sufriendo, por eso vamos apoyar la movilización que llevarán adelante las centrales obreras la semana que viene”. “No entraremos en ninguna provocación, vamos a hacer aquello para lo que tenemos legitimidad, que es defender a nuestro pueblo”, concluyó.