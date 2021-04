Kicillof: “Pago cualquier costo político para que no falten los respiradores”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se reunió ayer con intendentes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y prometió “acompañar” el pedido de mayores restricciones a la circulación que hicieron los jefes comunales para contener la segunda ola de la pandemia de Covid-19, la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2.



“Seguimos observando un aumen­to exponencial de los casos y una amplia circulación de cepas muy contagiosas”, dijo el gobernador. “La posición de la Provincia es acompañar las medidas que ayuden a disminuir la circulación del virus porque necesitamos cortar la tendencia de contagios y seguir generando conciencia” agregó, luego de escuchar las inquietudes de los líderes distritales, entre los cuales estaban Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora; Alberto Descalzo, de Ituzaingó; Marisa Fassi, de Cañuelas; Mayra Mendoza, de Quilmes; Nicolás Mantegazza, de San Vicente, y Fabián Cagliardi, de Berisso.



“Muchos intendentes estamos pi­diendo que se restrinja más la ­circulación en el conurbano porque nuestra primera preocupación es la salud”, dijo Descalzo durante el en­cuentro, por ­video­­conferencia.





Por su parte, Insaurralde dijo: “Tenemos que seguir trabajando juntos para que el sistema de salud no se sature y para seguir vacunando, por lo cual estamos dispuestos a acompañar las medidas que permitan disminuir la circulación del virus”.



Kicillof destacó que se propone “trabajar con todos los municipios para profundizar los controles y ga­rantizar el cumplimiento de las medidas que se adopten”, y anunció que se están “construyendo nue­vos instrumentos que permitan ­for­talecer el sistema de multas y sanciones”.



Según informó el sitio de noticias TN, durante la reunión Kicillof dijo: “Pago cualquier costo político para que no falten respiradores” y “prefiero pagar el costo más alto, pero no quiero que se tenga que elegir a quién salvar en ningún hospital de la Provincia”.

El cónclave virtual se produjo poco antes de que el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunciara nuevas medidas de ­restricción de la circulación y la suspensión de las clases presenciales. Luego del ­anuncio, el gobernador escribió en Twitter: “Estamos transitando un momento muy delicado de la pandemia. La provincia de Buenos Aires adhiere y acompaña las medidas adoptadas por nuestro Presidente. La prioridad es cuidar y proteger a los y las bonaerenses”.