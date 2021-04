Quirós: “Hay riesgo de una nueva variante, y la Argentina no es la excepción”

Al igual que Carla Vizzotti, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, también brindó una conferencia de prensa ayer por la mañana y allí explicó que “hay riesgo de que se genere una nueva variante del virus, y la Argentina no es la excepción”, tras afirmar que eso “podría ocurrir en cualquier lugar” del país.



“Hay riesgo de que se genere una nueva variante. Por eso es importante intensificar la vacunación. Vacuna que nos entreguen, vacuna que aplicamos”, subrayó el funcionario en su habitual conferencia de prensa donde repasa los datos epidemiológicos.



En ese sentido, Fernán Quirós fue consultado por las declaraciones que realizó anoche el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, quien, en un reportaje televisivo, explicó que “hay una ­mutación del virus y hay circulación de nuevas cepas”.



“La segunda ola es una nueva pandemia y viene en serio, con más velocidad de contagio y peligrosidad”, advirtió el funcionario porteño, tras pedir a los “dirigentes de la oposición que son más antimedidas que no sean irresponsables porque podemos llegar a ­generar una cepa nueva, la cepa Buenos Aires, Belgrano, Caballito”.



Sin embargo, desde el Ministerio de Salud de la Nación afirmaron que todavía “el Instituto Malbrán no secuenció una variante Buenos Aires”.