La idea de Sturzenegger de importar medicamentos se desdibujó rápidamente

La medida anunciada por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, sobre la importación de medicamentos desde India para competir con el mercado local fue rápidamente desestimada, ya que solo aplicará a Mendoza, una provincia que enfrenta deudas con la industria farmacéutica nacional.

Sin el respaldo de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT), estos medicamentos extranjeros no se comercializarán en el país, debido a que la entidad no autorizará productos desconocidos que no cumplan con los estándares nacionales.