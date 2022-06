“La inflación carcome todos los acuerdos”

El intendente bahiense, Héctor Gay, dijo ayer que las dos grandes obras sobre las cuales le insisten permanentemente a la Provincia son el camino de Circunvalación, “que ya no da para más”, y las obras de agua.

“Tengo buena relación con el ministro de Obras Públicas, Leonardo Nardini. Cada vez que uno gestiona, el ministro se preocupa, pero el problema fundamental es la inflación. Hay obras en las cuales las empresas directamente no se quieren presentar. Es complejo cuando no se sabe cuánto será el monto final, es el principal problema que tenemos para la obra pública, algo que no es automático y que tiene muchos requisitos”, detalló Gay.

El jefe comunal subrayó en Panorama, por LU2, que “no son tiempos fáciles para decidir las grandes obras porque la inflación está carcomiendo todos los acuerdos, esto se da en todas las obras, las más grandes y las más chicas, que son las que tenemos que licitar en los municipios”.