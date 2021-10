La medida que adelantó el gobierno sobre la vacunación ¿Dosis de refuerzo?

En horas de la jornada del lunes, la Organización Mundial de la Salud recomendó aplicar una dosis de refuerzo para las vacunas aprobadas en emergencia, tales como Sinopharm, Sinovac y AstraZeneca, para mayores de 60 años y personas inmunodeprimidas.

En ese marco, Carla Vizzotti, destacó que están trabajando con los expertos. "Desde el principio, es una vacuna cuya inmunidad no es de por vida, por lo tanto, desde un principio se supo que se iba a necesitar algún refuerzo. En particular, la Sinopharm y Sinovac, al ser vacunas inactivadas, la respuesta inmune no dura tanto tiempo, que es lo que indicó la OMS”.

A su vez, remarcó que la mayoría de las vacunas de Sinopharm se aplicaron en menores de 50 años y que además hay que tener en cuenta la situación epidemiológica. "Hoy estamos teniendo menos de mil casos por día, por lo que el riesgo es bajo", agregó.

Por otro lado, dijo: “Estamos evaluando un refuerzo de todas las vacunas, porque hay personas que en enero van a cumplir un año de su vacunación".

Por último, detalló la medida, que sería para "los mayores de 50 que recibieron Sinopharm; el personal de salud que se comenzó a vacunar en diciembre; y los inmunodeprimidos” a partir de 2022.