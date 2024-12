La oposición reclama por el Presupuesto 2025

Luego de que el Gobierno nacional llamara a sesiones extraordinarias del 5 y al 27 de diciembre, con el fin de tratar la reforma electoral, el juicio en ausencia, la Ley Antimafia, los viajes de Javier Milei y la reforma de los fueros de los políticos, desde la oposición pidieron incluir también el Presupuesto y Ficha Limpia.

En esta línea, desde el bloque de Democracia para Siempre, presidido por Pablo Juliano, expresaron el rechazo a los temas seleccionados por el Ejecutivo. “Como diputados nacionales no nos resignamos a cumplir el triste papel que el presidente Milei reserva para el Parlamento. Por eso, no nos prestaremos al show de debatir los proyectos anunciados por el vocero presidencial”, señalaron. En la misma línea, el diputado Fernando Carbajal, manifestó: “No vamos a asistir a las comisiones ni a la eventual sesión que pueda convocarse, hasta tanto el Poder Ejecutivo no envíe el Presupuesto en las sesiones extraordinarias”.