La Provincia se cruzó con Juntos por el Cambio por el “vergonzoso” comunicado

El comunicado emitido el martes por Juntos por el Cambio (JxC) tras la reunión de su Mesa Nacional, titulado “Ante la perversidad y mezquindad, más trabajo y solidaridad”, siguió generando rechazos entre los distintos sectores del oficialismo, que cuestionan que desde la oposición se nieguen “a tomar medidas para cuidar a la gente”.



La ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Teresa García, aseguró que “la oposición no es un lugar donde se tiran piedras y cascotes para que las cosas no funcionen, debe ser un lugar donde tienen que haber propuestas, ideas para mejorar las cosas que ellos suponen que no se hacen bien”.



Asimismo, agregó que, desde que comenzó la pandemia, “se ha escuchado desde la oposición expresiones como infectadura, cuarentena más larga del mundo y se han visto marchas anticuarentena, cuando todas las acciones apuntaban a que a nadie le faltara un respirador o cama de terapia intensiva”.



El propio gobernador Axel Kicillof también se manifestó en las redes sociales evidenciando las contradicciones dentro del propio espacio: “No sé si existe otro caso de tanta irresponsabilidad y oportunismo. Además, cuánta hipocresía. Intendentes y gobernadores de JxC to­maron ya medidas restrictivas: Mendoza, Olavarría, La Plata y otros. En particular, Cornejo, mendocino, firma el vergonzoso comunicado”.



Desde el bloque de senadores y diputados del Frente de Todos también consideraron que “resulta perjudicial y dañino para todos los argentinos y argentinas” y opinaron que “es cínico plantear que una medida que aún no fue anunciada pueda ser definida como excesiva, sobre todo conociendo que en el día de la fecha nuestro país se encuentra ante un récord de contagios”.