Las presiones de D’Alessandro: "¿Eso sí me lo podés averiguar, o me vas a dejar garpando?”

Cada día salen a la luz más detalles de los escandalosos chats que involucran a funcionarios porteños con fiscales y jueces, en una trama que revela los turbios manejos de Juntos por el Cambio en connivencia con la Justicia, un poder cada vez más cuestionado en la Argentina.

En conversaciones que se filtraron recientemente, se escuchan algunos audios que intercambiaron vía Telegram el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, y quien sería el fiscal Juan Ignacio Bidone, cuyo contenido se transcribe a continuación:

“Qué tipo bravo que sos, como te gusta apolillar vago. Escuchame, si te paso un teléfono con el amigo de Movistar, ¿se puede triangular? Porque hay una desaparición de un amigo del vocero del presidente que me están volviendo loco. ¿Se podría triangular la zona o algo?”, consulta Marcelo D’Alessandro.

Luego, agrega: “No boludo, te paso por si te sirve nada más. Debe ser un viejo choto que está de putas y nosotros tenemos que salir a buscarlo por todos lados”.

“Mono, después si tenés algo pasame, pero ya apareció. Estaba en un hotel el viejo totalmente falopeado, no sé que quilombo tendrá. Pero bueno, después pasame qué hizo, si sale algo de lo que hizo, ya que anduvo caminando. Abrazo y mil gracias como siempre”, señala el funcionario porteño.

En otro fragmento, se escucha decir: “Escuchame, ya que no me resolviste un porongo. ¿Te fijas este Daniel De Olivera que me está denunciando? A ver quién es. Me parece que es de Lomas de Zamora. ¿Eso sí me lo podés averiguar, o me vas a dejar garpando?”.

En respuesta, la otra voz, quien sería el fiscal Juan Ignacio Bidone, responde: “Che amigo, le conté como 70 denuncias a este chabón en la provincia. Posta, 67/68 denuncias del 2003 a ahora. Es un denunciante crónico. Me voy a fijar lo último que denunció. Casi todas hechas en La Plata, en Quilmes y Lomas de Zamora. Decime para dónde miro porque hay un montón de información del chabón este. ¿Querés ubicarlo, querés ver que mierda está diciendo en esas denuncias?”.

A lo que D’Alessandro responde: “No, nada en particular amigo. Para tener un panorama, que es un loquito no tengo ninguna duda. Era para saber de dónde venía, para tener un mapeo”.

“Listo amigo, ahora te mando”, cierra el fiscal.

Una vez más, el hackeo del teléfono del ministro de Seguridad de Larreta demuestra la relación íntima entre la oposición y el Poder Judicial, al cual manejan de acuerdo con sus intereses.

Antecedentes

El año pasado, Bidone fue condenado a tres años y ocho meses de prisión, junto a su amigo y falso abogado Marcelo D'Alessio, a su vez condenado este lunes a cuatro años de prisión por intento de extorsión contra un empresario.

Bidone tuvo a su cargo la investigación del llamado "Triple crimen" de General Rodríguez, el caso de tres jóvenes empresarios asesinados en un hecho que se vinculó al tráfico de efedrina, y en ese marco conoció a D'Alessio, con qiuen comenzó a intercambiar información.

Los chats datan de julio del 2016, donde precisamente Bidone le informa a D'Alessandro que Graciela Ocaña le pidió información sobre el triple crimen. Además, en un tono sumamente amistoso, dialogan sobre Silvia Majdalani, titular de la AFI por entonces, y de estrecha relación con los protagonistas.