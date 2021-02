Los defraudados por Macri

“¡No! ¡Qué va a ser difícil! La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío”, decía Mauricio Macri antes de ganar las elecciones de 2015, cuando estaba en campaña en Bahía Blanca, allá lejos y hace tiempo.



Una vez que asumió el gobierno, volvió a asegurar que iba a ser capaz de domar la inflación. Sin embargo, ocurrió todo lo contrario. En sus cuatro años de gestión la inflación acumuló un 300% y el pico máximo se dio en 2019, cuando la anual acumuló un 50% y fue la más alta en 30 años.



Los créditos UVA fueron anunciados con bombos y platillos por el gobierno de Juntos por el Cambio y las cuotas de estos comenzaron a fines de 2017. Se realizaban aportes mensuales de $8.500 pesos y su aumento dependía de la inflación. El sueño de tener la casa propia entusiasmó a miles de argentinos, en su mayoría votantes del proyecto político macrista, quienes confiaron en su “capacidad” para domar la inflación. Pero con el correr de los meses las cuotas fueron subiendo de manera exorbitante, como se mencionó anteriormente, a la par de la inflación.



Cuando la inflación comenzó a descontrolarse, Macri congeló las cuotas para buscar una pequeña solución a los reclamos que ya comenzaban a hacer ruido. Sin embargo, perdió las elecciones y se lavó las manos. Le dejó así otra bomba a Alberto Fernández.



Durante la campaña electoral para elegir nuevo presidente, el por entonces candidato Fernández se comprometió a dar una solución a este problema si llegaba a la Presidencia. Todavía no sucedió.



Esto llevó a que ayer por la tarde los estafados por Macri realizaran un llaverazo nacional en distintos puntos del país para reclamar una vez más contra un sistema de crédito, que fracasó y generó que más de 100.000 familias en todo el país contrajeran una deuda impagable.



Con el descongelamiento, las familias que confiaron en Macri pagarán a partir de hoy una cuota de 25.000 pesos o más por una vivienda social. Otra “pesada herencia” macrista de la que Alberto prometió hacerse cargo, pero aún no tomó ninguna medida.