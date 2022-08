Los protagonistas de la jornada apuestan a que el pueblo continúe en las calles

La represión concretada por parte de la Policía de la Ciudad contra militantes del Frente de Todos, algunos de ellos funcionarios y legisladores, no va a detener la movilización popular en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández. Así lo dijeron, en diálogo con diario Hoy, referentes que fueron víctimas del accionar de la fuerza porteña y que coincidieron en que el pueblo debe seguir manifestándose en las calles.

“Hay una apuesta muy grande en el poder real y en el partido judicial para lograr la proscripción de Cristina. Y el único remedio que tenemos nosotros es la movilización y el alerta para estar en las calles”, dijo a este multimedio la diputada provincial Susana González, quien fue salvajemente agredida por mujeres de la Policía porteña durante la concentración frente al domicilio de la vicepresidenta.

“Yo me había refugiado en el ingreso de un edificio. Empezaron a tirar agua con un camión hidrante, y las mujeres que estaban conmigo salieron corriendo. A mí me tiraron gas pimienta y me ubiqué en un rincón. Sentí el primer impacto doloroso en el riñón y, cuando me di vuelta, me siguieron pegando. Me puse el brazo en la cara para protegerme. La mujer policía me gritaba: Gorda hija de p..., salí, salí. Y me empezó a arrastrar, hasta que un compañero vino y me sacó. Yo estaba enceguecida, golpeada, muy desorientada. Pude salir de ahí corriendo, casi ciega, con el compañero que me ayudó”, contó González, mientras guardaba reposo por indicación médica. “Yo fui secretaria de Seguridad y sé que a las fuerzas las entrenan para estos momentos de represión. Lo que nunca vi fue el odio tan absoluto de provocar e insultar. Lo de gorda hija de p... o lo que le hicieron a Máximo (Kirchner, ver página 3) es un aditamento que la Policía no tiene por qué exhibir. Son demostraciones de odio inconcebibles”.

“Había una vocación por reprimir”

El concejal platense Guillermo “Nano” Cara, quien también estuvo ahí y vivió en carne propia la violencia de los efectivos de la Ciudad (“Me arrastraron varios metros”, narró), consideró que la Policía mostró “una vocación por reprimir” y que “obviamente había una decisión previa” del gobierno porteño para generar esa represión.

No obstante, el edil dijo a Hoy que estos hechos no van a disuadir a la gente de salir a las calles. “Hay una vocación democrática por parte de la fuerzas populares y del peronismo de seguir movilizándose en respaldo a Cristina. Eso no se va a frenar. No van a lograr amedrentar a la gente con la represión”, dijo Cara.

“Lo que ha logrado la causa judicial contra Cristina es despertar al pueblo y que aparezca rápidamente en la calle una manifestación a lo largo y a lo ancho del país, y que va a continuar”, subrayó el concejal. “En La Plata organizamos una enorme manifestación de la que participaron miles y miles de personas. Se profundiza el clima de unidad y participación colectiva del Frente de Todos”.

“La consigna de ellos es Estamos en guerra”

Por su parte, el también concejal y exjuez Luis Arias dijo que la embestida contra la vicepresidenta excede tanto a Cristina como al frente opositor Juntos.

“No nos confundamos: no es Juntos, no es el partido judicial tampoco, son élites económicas asociadas a intereses internacionales. Apuntan a Cristina porque quieren despejar el camino de los escollos que les impiden avanzar, y eso es el peronismo, eso representan Cristina y el Frente de Todos en su conjunto”, remarcó en diálogo con este diario.

“Estamos en guerra. Creo que esa es un poco la consigna de ellos –no la nuestra–, y quedó evidenciado con estos hechos y, por supuesto, van a seguir. Lo importante es que el pueblo esté en las calles”, dijo Arias. “Lo único que puede frenarlos es el poder popular. Es el único contrapoder frente al avance de estos grupos económico-político-mediático-judiciales”, cerró el concejal.