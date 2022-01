Luis Arias: “Con sus declaraciones Vidal está reconociendo un delito”

Al respecto, el ex juez explicó que “utilizaron el aparato estatal que tiene que defender el interés público y el bienestar general, para defender a las empresas. Eso describe claramente lo que es el macrismo. Todo funcionario público tiene la obligación de denunciar. Es decir que, si Vidal no hizo la denuncia penal, además del armado de la causa incurrió también en un delito, que es omisión de denuncias”.

En esta misma línea, Arias enfatizó que “si hay un ilícito, por parte de quien fuera, el fin no justifica los medios. Vivimos en Estado de Derecho y hay que seguir los procedimientos establecidos. Hay que hacer la denuncia penal, dejar que los jueces y fiscales actúen como lo están haciendo ahora con Vidal y no interferir ni armar causas”.

Por otro lado, el concejal advirtió que “estoy seguro que existen otras mesas judiciales empresariales donde se debatieron diferentes cosas, por ejemplo, la estafa energética que hubo en la Argentina durante el macrismo y particularmente en la provincia de Buenos Aires” y en referencia a Rogelio Pagano, recordó que “Vidal le entregó las cuatro distribuidoras eléctricas a un solo funcionario que las compró con una muy baja rentabilidad y que después le aumentaron las tarifas”.

Sobre el aumento de los precios de los servicios públicos, Arias aseguró que “los jueces que intervenimos frenando esos tarifazos, padecimos graves consecuencias y tuvimos que pagar muy caro esas intervenciones. Estoy seguro que todo eso se definió también en diversas mesas judiciales empresariales. Por eso no me sorprendió el video, aunque es fuerte verlo documentado”.

En otro orden de cosas, sobre las palabras vertidas por Vidal en relación a la causa, el ex juez sostuvo que “tratan de victimizarse y de justificar esta situación absolutamente ilegal con argumentos vinculados a un sindicalista. Pero hay que tener en cuenta que esto afectó a todos, por lo que se pretendía era acabar con los sindicatos, inclusive con los empleados estatales”.

En este mismo sentido, recordó las palabras del ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, quien participó de la reunión que quedó filmada, el edil manifestó que “cuando pretende crear una Gestapo lo dice con relación a todos los sindicatos, no con relación a un particular. Lo que hacen es un atajo que verdaderamente no tiene ningún asidero, esto es un delito grave que afecta a la ciudadanía y a todos los trabajadores”.

“Hubo una verdadera persecución de dirigentes políticos, de sindicatos, incluidos los gremios docentes, a instancias del Procurador Julio Conte Grand, que es un operador político que metieron al Poder Judicial para perseguir a jueces y a fiscales, eso es lo que han hecho”, añadió Arias.

Por último, respecto a la situación del titular del Ministerio Público y tras las declaraciones del subcomisario Hernán Casassa ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, el concejal sentenció: “Es insostenible la continuidad de Conte Grand como Procurador. Además del reciente encuentro personal con Mauricio Macri, también se reunía cada 15 días con Vidal. Este mecanismo viola la independencia de poderes y socava los valores republicanos, por lo que debería renunciar o ser apartado de su cargo”.