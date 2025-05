Cristina Kirchner: “Este modelo económico ya fracasó y va a fracasar una vez más”

Cristina Fernández de Kirchner reapareció en la escena pública con un discurso contundente durante el “Encuentro de la Cultura Popular” por el 25 de mayo, en el Polo Cultural Saldías. La expresidenta denunció con dureza el modelo libertario, al que calificó como un “desgobierno”, y alertó sobre las consecuencias de la política económica del gobierno de Javier Milei. “Este modelo económico ya fracasó y va a fracasar una vez más. Solo le sirve al 30 por ciento de la población, el otro 70 queda fuera”, sostuvo, al tiempo que pronosticó: “El décimo default no es una fantasía demasiado lejana”.

Desde el escenario, CFK remarcó que el ajuste ya está haciendo estragos en los sectores populares, incluso en aquellos donde Milei ganó en primera vuelta en 2023. “Es el primer lugar donde impacta la crisis: se termina la changa, no se puede contratar a la niñera ni al pintor”, ejemplificó. Pero también asumió una cuota de autocrítica: “Los desencantados con Milei tampoco quieren volver con nosotros. Hay que preguntarse por qué”.

En esa línea, propuso dejar atrás la lógica de la rosca electoral. “Hay que dejar de ser militantes electorales para volver a ser militantes políticos. Abandonar las mezquindades y los egos que tanto daño han hecho y han provocado una fragmentación inútil”, exhortó, llamando a replantear el modelo económico peronista “sin prejuicios ni falsos clichés históricos o culturales”.

Las críticas al rumbo actual no se limitaron al presente inmediato. Cristina recordó que el país ya atravesó nueve defaults y que todos tuvieron una causa común: la falta de dólares. “Siguen haciendo lo mismo: dólar barato e importaciones. Están rascando el fondo de la olla. El consumo se fue al corno porque no quieren emitir y no pueden remonetizar la economía. Las alimenticias tienen balances castigados y no nos debería extrañar ver deflación por caída del consumo”, diagnosticó.

Además, denunció que el RIGI —el régimen de incentivo a grandes inversiones— podría derivar en una cesión inaceptable de soberanía. “Al tercer año no se liquida un solo dólar en Argentina. ¿Cuál es el plan? ¿Entregar algo más que deuda? ¿Territorio, tal vez? ¿Les darán un pedazo de Ushuaia para hacer alguna base como hizo el payaso de Zelenski con los norteamericanos?”, se preguntó con ironía.

Respecto al Pacto de Mayo, lo tildó de “bomba de humo” y criticó con sorna la campaña del oficialismo: “Tus dólares, tu decisión. ¡Hermano, un pastelito está dos lucas! ¿Qué te pasa?”. Para CFK, la batalla cultural del gobierno se basa en slogans vacíos mientras el país se encamina hacia otra crisis de deuda.

También se refirió al vaciamiento simbólico del Estado. “No construyen nada, ni una put... escuela, ni un put* edificio. Su única obra es cambiarle el nombre a lo que otros hicieron o denostar. Qué mediocres y chatos”, lanzó.

Con un tono más reflexivo, la expresidenta cerró convocando a una renovación profunda del peronismo. “Tenemos que discutir qué modelo le vamos a proponer a la sociedad. Lo digo habiendo sido parte del gobierno que más inversión extranjera directa recibió. Se puede y se debe hacer”, remarcó.