Animémonos y vayan: contradicciones de un Gobierno hipócrita

"Animémonos y vayan” es una expresión atribuida al escritor y pensador argentino, Arturo Jauretche. La frase hace alusión a aquellas situaciones en las cuales dirigentes, intelectuales o personas comunes y corrientes adoptan decisiones sin hacerse cargo de las consecuencias o efectúan recomendaciones sin ellos mismos aplicarlas. Ejemplos son cuando quienes asesoran a un país cobran sus honorarios en moneda extranjera, cuando una persona se queja que la educación o la salud pública funcionan mal pero evaden al fisco y piden pagar menos impuestos, o cuando funcionarios dicen que confíes en la economía, inviertas en el país, uses tus dólares pero guardan los suyos en el exterior.

“Animémonos y vayan” es una gran síntesis a la conferencia de prensa que brindó el equipo económico del gobierno de Javier Milei el jueves pasado. “Animémonos los argentinos a sacar los dólares abajo del colchón y usarlos, dale, vayan ustedes a hacerlo”, puede ser una acertada interpretación.

El enojo desnuda el relato

Las medidas, enmarcadas en el “Plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos”, apuntan a incentivar a los ciudadanos que dudan en usar sus dólares por complicaciones a la hora de explicar su origen lo hagan. Sin embargo, parece que ni los propios funcionarios se ven incentivados a hacerlo.

El relato oficialista quedó expuesto por una pregunta del periodista Jonathan Heguier, de El Destape. Si bien posteriormente la versión del gobierno y de algunos canales de televisión fue que Heguier no supo distinguir entre tener dólares abajo en el exterior y cuentas en el extranjero, la transcripción taquigráfica de la conferencia de prensa reveló que la pregunta fue sumamente pertinente: “¿Los ministros del Gabinete van a dar un ejemplo y van a traer el dinero del exterior o van a usar sus dólares abajo del colchón?”.

El nerviosismo de Caputo, luego de exigirle de una forma autoritaria al periodista que se rectifique, hizo que desviara la pregunta y pase a explicar la diferencia de dólares abajo del colchón (no declarados, ilegales) y dólares en el exterior (método permitido y que se usa para no pagar impuestos en Argentina).

Ahora bien, si para Milei los evasores fiscales son héroes y no delincuentes (expresión dicha tanto en su campaña presidencial como el lunes de la semana pasada), ¿por qué el ministro de Economía salta nervioso y enojado a aclarar que él no es un evasor y que tiene todos sus dólares declarados y no debajo del colchón?

La contradicción es doble. Por un lado, piden que los argentinos usen sus dólares que la economía está mejorando, pero el propio titular del Palacio de Hacienda continúa con sus dólares afuera del país. Por otra parte, incentivan a usar los dólares no declarados, pero admiten que eso es ilegal y que está mal al aclarar que ellos obviamente tiene todos sus dólares declarados.

Un Caputo flojo de papeles

El ministro de Economía tiene el 0,001% de su dinero declarado en depósitos en la Argentina. El resto se encuentra todo en el exterior. Posee tres cuentas corrientes en dólares que parecen trillizas, ya que declara $29.942.685, $29.942.969 y $29.942.681 en cada una, según su declaración jurada de febrero de 2024.

A fines del año pasado, presentó una actualización, en la que comunicó que su patrimonio se elevó a $2.469.357.044. Convertido al dólar oficial, tiene más de 2.000.000 de dólares en el exterior.

En su primera declaración como ministro de Milei, su patrimonio en el exterior estaba dividido en la Isla de Man, una guarida fiscal bajo control de Gran Bretaña, y en Estados Unidos. En su declaración jurada de fin de año, no especificó dónde estaba su dinero.

En 2025 aún no hubo noticias.

Mucho ruido, pocas nueces

El anuncio del jueves pasado se basó en eliminar la obligatoriedad para una serie de avisos de movimientos financieros al ARCA, la suba de topes de transacciones sin tener que explicar el origen del dinero, y no mucho más.

Al día siguiente no hubo decretos ni resoluciones al respecto en el Boletín Oficial. Solo se publicaron disposiciones y cambios internos en la ex AFIP y en la Unidad de Información Financiera (UIF). Además, estas modificaciones se basaron en transacciones en pesos, no en dólares.

El nombre del paquete de anuncios (“Plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos”) decía mucho, pero al final beneficia a una pequeña parte de la población.

Por otro lado, que a ARCA no le informen sobre transacciones de hasta 50 millones de pesos ni del origen de ese dinero. Esto significa que si esa plata proveniente de un delito (como la evasión fiscal), continúa siendo ilegal y persiste el riesgo que atrapen a esa persona. Tan solo se eliminó la prevención del organismo impositivo.

Para avanzar en modificaciones más profundas, se deben cambiar la ley Penal Tributaria y la de Procedimiento Tributario. Solo es potestad del Congreso aplicar cambios en ambas legislaciones. Por eso, el equipo económico del Gobierno anunció que enviará a ambas cámaras proyectos para modificas dichas leyes, en lo que enmarcaron la segunda parte de “Plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos”.

El FMI en alerta

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió al gobierno de Milei que el nuevo blanqueo para uso de dólares del colchón no debe contravenir las normas internacionales de antilavado y anti financiamiento del terrorismo.

Así lo señaló la vocera del Fondo, Julie Kozack, en conferencia de prensa: “Sobre la cuestión de los activos no declarados, lo que puedo decir es que estamos siguiendo muy de cerca los acontecimientos al respecto y el equipo estará listo para proporcionar una evaluación a su debido tiempo”.

Luego, profundizó y alertó que, en el marco del acuerdo aprobado en abril, “las autoridades (argentinas) se han comprometido a fortalecer la transparencia financiera y también a alinear el marco antilavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) de Argentina con los estándares internacionales, así como a desregular la economía para fomentar su formalización”

“Por lo tanto, cualquier nueva medida, incluso aquellas que puedan estar destinadas a fomentar el uso de activos no declarados, debe ser coherente con estos importantes compromisos”, concluyó.