Fuerte llamado del arzobispo Carrara ante Alak y Kicillof

En el marco de una nueva fecha patria, la Catedral de La Plata fue escenario del tradicional Tedeum del 25 de mayo. El evento fue encabezado por el arzobispo de la ciudad, Gustavo Oscar Carrara, quien realizó un fuerte llamamiento a la dirigencia política, social y religiosa a trabajar “por la dignidad de las personas”.

El encuentro contó con la presencia de numerosas autoridades políticas y religiosas. Por un lado, reunió obispos auxiliares y representantes de distintos credos, en un gesto de unidad y diálogo interreligioso. A su vez, estuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, y el intendente Julio Alak junto a dirigentes políticos locales. Además, participaron del acto el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, el presidente del Concejo Deliberante de La Plata, Marcelo Galland, así como representantes de distintas instituciones locales y fieles que se acercaron para compartir este momento patrio.

Al igual que su par porteño Jorge García Cuerva (ver página 4), Carrara crítico de la situación social y política al expresar que “el poder es para servir y no para servirse de los demás”. “Todos los que tenemos un poder, tenemos que ponernos al servicio del bien común. Servir es fundamental; cuidar con ternura y defender con firmeza la fragilidad de nuestro pueblo. La dignidad que tenemos nos da derecho a ser felices, ahora bien los seres humanos no podemos alcanzar la felicidad solos. Necesitamos de vínculos y relaciones. Necesitamos de la comunicación y de la comunión”, inició us mensaje.

A su vez, el arzobispo platense apuntó directamente al rol de los funcionarios públicos: “La Constitución Nacional es la ley suprema. Si en todo el territorio se garantizaran el derecho que esta manda, todos viviríamos con mayor dignidad. En la carta magna esta todo el proyecto nacional, por eso es necesario rehabilitar la política, muchas veces desprestigiada. La acción política se ocupa del bien en común, de la organización municipal, provincial y nacional para la felicidad de los habitantes del suelo argentino”.

“Aquellos que tienen tan noble vocación tienen que volver con el sentido y propósito de porque hacen lo que hacen”, agregó.