Luis Caputo: “La gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos”

En una mañana cargada de reuniones y definiciones, el funcionario avocado a la cartera de economía también salió a respaldar las políticas económicas efectuadas en los últimos días, donde se compraron más de $13 billones en puts que poseían los bancos, y anticipó que “la gente va a tener que salir a vender dólares para pagar impuestos”, ya que la moneda argentina está en camino a ser la predominante.

En ese sentido, también recomendó no comprar divisas estadounidenses, justificando que no va a ser una buena inversión. Esto se debe a que, según Caputo, “con el correr del tiempo va a haber cada vez menos pesos porque no se emite más por ninguna razón y se absorben pesos por superávit”.

Ante la escasez de dólares, el “Messi de las finanzas” salió a defender su postura y justificar la venta de ahorros en dólares por parte de la población argentina, que ante los aumentos desmedidos en las tarifas, tienen que solventar los gastos.

¿Qué son los puts?

Los puts son un instrumento que le permite a los inversores venderle al Banco Central los títulos de deuda del Tesoro nacional ante la posibilidad de una pérdida de su valor.

Estos fueron lanzados en julio de 2022 y llegaron a acumular $18 billones. Ahora el Banco Central eliminó $13,17 billones, por lo que aún restan casi $5 billones.

Caputo desató la polémica por el giro de las reservas en oro

El jefe del Palacio de Hacienda confirmó que se enviaron al exterior lingotes para conseguir “un retorno” económico a través de “sus activos”.

En una movida ya conocida por Caputo, donde pone en juego la especulación y tratar de sacar un rédito económico a favor del Estado Nacional. En este caso, colocó parte de las reservas como garantía en una entidad financiera y a través de ello espera obtener ganancias.

Ante esta situación se expresó el actual diputado nacional y secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, quien recordó que bajo el gobierno de Macri se realizó una operación similar, y comparó dicha operación como “ir a la calle Libertad y empeñar el anillo de oro de tu familia”.

Si bien no se sabe el monto total, se cree que el valor es cercano a los $450 millones de dólares.