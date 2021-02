Malena Galmarini: “Hasta que no esté el último trabajador de AYSA vacunado, yo no voy a recibir ninguna dosis”

La titular de AYSA, Malena Galmarini, no quedó al margen de la polémica por la supuesta “vacunación VIP”, ya que se apuntó contra sus padres -Fernando Galmarini y Marcela Durrieu- que recibieron la inoculación contra la Covid-19, y algunos los señalaban como parte del listado de aquellos que tuvieron “ciertas ventajas”.

En declaraciones periodísticas, Galmarini desmintió cualquier tipo de “acomodo” e indicó: “Nosotros, el día que se lanzó la aplicación, nos inscribimos, no solamente porque queríamos todos estar inscriptos, sino porque creíamos que había que hacerlo. Yo ni si­quiera había hablado con mis viejos. Los llamaron, fueron, hicieron el trámite como cualquiera, y se aplicaron la vacuna”. Y agregó: “Obviamente siempre va a estar la suspicacia, la conveniencia de aquellos que decían que las vacunas no llegaban, después que eran venenos, que nos pedían que nos la apliquemos los dirigentes del gobierno, y ahora es un problema a quiénes vacunamos”.

“Nosotros entendimos que no nos correspondía vacunarnos, hasta que no esté el último trabajador de AYSA, los que trabajan en oficinas y en la calle, que no pararon nunca. En medio de la pandemia, cuando todos miraban a otros rubros, acá estuvieron trabajando todo el día y toda la noche en barrios como este, Villa Itatí, cuando estaba el pico del brote y no dejamos caño sin arreglar ni obra por hacer. Cuando la cuarentena se hizo estricta, AYSA estaba en la calle sosteniendo”, enfatizó Galmarini.

“Ginés ha sido un gran ministro, no soy quién para juzgarlo, a quien le compete tomar la decisión lo ha hecho. Las cosas hay que mirarlas en contexto, perspectiva y por un error no se puede lapidar en un minuto a un gran ministro y a una gran persona como es Ginés. Asumió las consecuencias, no sigue siendo ministro y lo más importante es que no nos desenfoquen, seguir vacunando a la gente”, advirtió.

La titular de AYSA indicó además que “si se vacunaron chicos de 30 años van a estar inmunizados, no van a contagiar a ningún adulto en riesgo; y más allá que no haya sido correcto que lo hayan hecho en este momento, quien era responsable asumió las consecuencias; y ahora todos y todas, oficialismo y oposición, medios de comunicación y quienes caminamos los barrios tenemos que decirle a la gente que se vacune”.

La titular de AYSA estuvo junto al go­bernador Axel Kicillof en el marco de la inauguración de dos obras de saneamiento básico en el barrio Itatí de Quilmes: agua potable y cloacas para mejorar la vida de más de 15.000 vecinos.

Las obras son financiadas por la Provincia a través del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (Opisu). Son más de 120 millones de pesos de inversión en un proyecto integral para mejorar las condiciones de 4.151 viviendas, de acuerdo al último relevamiento realizado en el barrio.