“Mientras fui presidente dos o tres veces apareció una mira telescópica en el helicóptero”

El Presidente Alberto Fernández reveló ayer que, durante su mandato, “dos o tres veces” fue apuntado con una “mira telescópica” dentro del helicóptero en el cual se trasladaba. Además, resaltó que los hechos tuvieron lugar después del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández, el 1° de septiembre de 2022.

“Mientras yo fui presidente, dos o tres veces, mientras viajaba en helicóptero de Casa Rosada a Olivos, me apareció una mira telescópica dentro del helicóptero”, señaló el mandatario nacional en una entrevista publicada en el diario Perfil. Según detalló el jefe de Estado saliente, en el interior de la aeronave se observó en diversas ocasiones “un rayo láser, una mirilla, alguien que está con algún arma enfocándome con el láser al helicóptero”.

La denuncia de un hecho de tal magnitud no pasó desapercibida al darse en un contexto de escalada de violencia a nivel país. No obstante, Fernández dijo “no creer” que el potencial agresor “haya pretendido tirar el helicóptero”, sino que –entiende– fue una amenaza personal. “Lo que sí quería era que yo recibiera el mensaje de que había una mira telescópica apuntando al helicóptero. No me pasó una vez, me pasó dos, tres o cuatro veces, y con mi custodia lo vimos, y nos callamos porque dijimos no hagamos un problema con esto”, detalló el Presidente saliente.

En la misma entrevista, el Presidente se refirió al violento escenario que rodea a la política y confesó que las familias de funcionarios, legisladores y miembros de distintos sectores del arco político “viven permanentemente amenazadas en las redes sociales, o amenazadas por email o amenazada por WhatsApp, permanentemente”. En este sentido, se refirió a las amenazas de muerte que recibieron los hijos del Ministro de Economía, Sergio Massa, en la antesala al balotaje en que el tigrense perdió ante Javier Milei.

Análisis de gestión y críticas a Juntos por el Cambio

Al hablar de su gestión, Fernández señaló que “seguramente” cometió muchos errores, pero “siempre los he cometido honestamente”. “Nunca me equivoqué en perjuicio o para perjudicar a alguien, me debo haber equivocado”, dijo y confesó que una de sus deudas fue “no haber podido terminar con la maldita grieta que divide a los argentinos”.

Con el diario del lunes, el mandatario nacional afirmó que no aplicaría cambios en su gestión “porque todo lo que hice lo hice con mucha conciencia y lo hice muy convencido y lo hice con absoluta certeza de que estaba en el camino correcto”.

Por otro lado, el Presidente criticó a la coalición de Juntos por el Cambio (JxC) por “abrazar” por “desesperación” a la “derecha no democrática” representada en La Libertad Avanza (LLA), y exhortó a esos dirigentes a que “piensen dos veces” y retornen “al lugar de la derecha o del centro democrático”.

“En todo caso, como hombre de la democracia, a muchos de ellos les diría que piensen dos veces, que esa derecha no democrática no los arrastre hacia ese lugar, vuelvan al lugar de la derecha o del centro democrático, porque también ahí no todo es derecha. El radicalismo no era un partido de derecha, (Raúl) Alfonsín hizo un partido de centroizquierda con el radicalismo”, consideró.