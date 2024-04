En medio de cuestionamientos del Presidente Javier Milei a la educación pública, el diputado de La Libertad Avanza (LLA) Alberto “Bertie” Benegas Lynch afirmó ayer que no cree en la obligatoriedad de la educación al señalar que es “responsabilidad” de los padres, y cuestionó la injerencia del Estado sobre las familias.

“Yo no creo en la obligatoriedad de la educación. Es una responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor”, lanzó Benegas Lynch en declaraciones radiales. En esa línea, el legislador agregó: “Muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te podés dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitás en el taller junto al padre trabajando y no lo puede mandar a la universidad”. “¿Cómo va a ser el Estado el que decide sobre el chico? A mí ni se me ocurre una cosa más invasiva”, se preguntó y respondió el legislador libertario que desembarcó en la Cámara de Diputados en diciembre, tras ocupar un papel central en la ­campaña.

Por último, señaló: “La educación es el eje de la civilización. ¿Cómo se te ocurre darle a un comité de burócratas la decisión de la educación? ¿Al Estado? ¿Al Ministerio de Educación?”.