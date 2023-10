“No sé si Kicillof miente o si sus funcionarios se llevan las notas a Marbella”

En la jornada de ayer, a pocos días de las Generales del 22 de octubre, el intendente Julio Garro mantuvo un encuentro en City Bell con distintos empresarios de la ciudad y estuvo acompañado por el diputado de Juntos por el Cambio y ex precandidato a gobernador bonaerense, Diego Santilli, quien también dialogó con la prensa luego de la reunión.

El mandatario local conversó en exclusiva con diario Hoy sobre sus sensaciones luego del debate de candidatos a la jefatura comunal, donde se enfrentó a Luana Simioni, Luciano Guma y Julio Alak, del FIT-U, La Libertad Avanza y Unión por la Patria, respectivamente.

Al opinar sobre la cantidad de chicanas que hubo en la velada, Garro consideró que “veo con total normalidad que a un intendente sea al que más atacan en actividades como estas. Para ellos es mucho más fácil hacer críticas, es mucho más fácil hacer una chicana, yo entiendo el juego de los debates”.

“Siempre es muy bueno que los platenses conozcan lo que propone cada candidato, creo que eso es lo central y lo más importante. Yo había traído unos gráficos que después me habían dicho que no se podían utilizar y la verdad es que sí, el Colegio de Abogados y la organización dijeron que sí, por eso yo los traje, después decidí no mostrarlos más por una cuestión de respeto a mis competidores que decían que no”, relató el dirigente que busca conseguir su segunda reelección.

Por su parte, al tomar la palabra, el legislador Santilli se mostró confiado en el resultado que obtendrá Juntos por el Cambio en las generales de la mano de Patricia Bullrich, y señaló: “La veo muy bien a nuestra candidata, muy firme y veo que se fue para arriba después del segundo debate”.

“Nos veo en balotaje, veo una competencia entre Bullrich y Milei, y eso es lo que creo que va a pasar y espero también que podamos ganar la Provincia, eso sería un paso muy importante”, señaló el Colo, quien destacó que “si bien es algo difícil ganar la Gobernación, no es algo imposible”.

Por otra parte, al hablar sobre su futuro acompañando a Néstor Grindetti, manifestó: “Yo estoy trabajando desde el día uno, después de las elecciones me fui a comer con Néstor y me puse a trabajar y tengo una agenda del tamaño de la que tiene él, recorriendo municipios. Después no sabemos lo que va a pasar, uno va a estar donde se lo necesite”.

En tanto, Garro aprovechó para destacar el acompañamiento del diputado a todos los competidores de JxC.

En otro fragmento de la entrevista, palpitando lo que pueda ocurrir con las urnas en La Plata, dijo: “Yo creo que hay que ser muy respetuosos del voto de la gente, porque ellos van a decir todo lo que piensan y lo que sienten. Escuché a varios que se quejan del voto a Milei y se enojan, pero ese no es el camino, hay que tratar de entender por qué la gente vota a Milei, y no enojarse”.

“Estamos a tres días de una elección, no es una elección más, hay que pensar en el país y en la Provincia, pero sobre todo en nuestra ciudad. Hay que ver con qué ciudad nos encontramos, que es nuestra casa y que la sentimos día a día. Hay que pensar el voto, pensar con tranquilidad, pero sobre todo ir a votar”, dijo el mandatario local.

Por otra parte, habló del corte de boleta al encontrarse boletas suyas acompañadas de la candidatura de Milei como postulante a presidente, y señaló: “Si hay un grupo de libertarios en nuestra ciudad, que no se sienten identificados con su candidato, nos pueden acompañar sin ningún tipo de problema”.

Al mismo tiempo pidió no subestimar a la ciudadanía, y habló del gran corte de boleta que hubo en las PASO: “La primera urna que se abrió en las Primarias tenía a Bregman como presidenta y a mí como intendente, porque la gente vota personas más que a los sellos”.

A continuación, al ser consultado sobre el Plan de Obras Hidráulicas y la Policía de la Ciudad, medidas que propuso realizar en caso de que gane Grindetti y Bullrich, aseguró que en caso de que no se de ese escenario “vamos a presentar un proyecto de Ley a la Legislatura para que podamos contar con nuestra Policía de la ciudad”.

“Con las obras hidráulicas vamos a seguir haciendo lo que hicimos hasta el día de hoy, en este año le hemos hecho cuatro pedidos de trabajos al gobernador con notas selladas y la otra vez dijo que nunca le pedimos nada… Entonces yo no sé si Kicillof miente o si sus funcionarios se llevan las notas a Marbella", agregó para finalizar.

Más tarde, a través de sus redes sociales el mandatario realizó un posteo compartiendo imágenes de la jornada en la que participó Santilli y expresó: “Gracias Diego por la visita y por ser parte de este gran equipo, acompañando, caminando y empujando. Esto es lo que necesita nuestra política, trabajar con humildad y tirando para adelante”.

Cierre de campaña

Luego de una tarde movida, alrededor de las 18 el intendente cerró su campaña en Tolosa, y en diálogo con Red 92 y diario Hoy señaló: “Lo que dicen las urnas para mi es sagrado y estoy preparado para lo que tenga que pasar, aunque estoy convencido que vamos a ganar".

Por otra parte, llamó a cuidar las elecciones del domingo incentivando la participación ciudadana para la fiscalización de los votos.

El secretario de Gobierno de Garro, Marcelo Leguizamón, celebró la campaña que se hizo antes de las PASO y para estas elecciones generales: “Un agradecimiento enorme para la militancia”.

“Estamos convencidos de que una vez más los vecinos de La Plata le dirán que sí a Julio Garro con su voto”, manifestó Leguizamón.