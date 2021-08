“Nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas por haber endeudado a la Argentina”

El Presidente Alberto Fernández encabezó ayer la puesta en marcha del Centro Universitario de la Innovación (CUDI), que funcionará en la localidad de González Catán, La Matanza.

“Tenemos que celebrar que un lugar de esta naturaleza se acerque a los vecinos para que sus hijos puedan estudiar sin necesidad de trasladarse”, expresó el primer mandatario.

Asimismo, recordó que durante los años de la presidencia de Néstor Kirchner “empezamos a fundar universidades en muchos lugares del país porque las sociedades del futuro van a ser ricas por el desarrollo de la ciencia y la tecnología”.

Por otro lado, durante su discurso, el jefe de Estado se refirió a la polémica que se generó a partir de la cena de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, realizada en Olivos en julio del año pasado.

En este sentido, sostuvo que “en la pandemia, por un desliz, por un descuido se organizó una comida en Olivos que no debía haberse organizado. Y yo no anduve con vueltas. En menos de 24 horas dije que esto pasó y no debió pasar. Lamento que haya ocurrido. Tengo mucho pesar por lo sucedido y de ese modo me disculpé ante el pueblo, que es al único que le debo una disculpa”.

“Algunos leyeron mis palabras sinceras, honestas, de arrepentimiento a su modo. Algunos fueron tan miserables que dijeron que le eché la culpa a mi compañera (Fabiola Yañez). El único responsable soy yo. Me hago cargo, doy la cara y me pongo al frente de todo esto. Y si alguno piensa que me van a hacer caer por un error que cometí, sépanlo, me fortalecen, me generan más fuertes convicciones, aumentan mi compromiso con ustedes”, agregó el Presidente.

A su vez, Fernández resaltó: “Yo debí ­disculparme por una cena que no debió haberse hecho y el único responsable soy yo. Me muevo como un hombre común, me siento un hombre común, y a veces no tengo en cuenta que soy el Presidente y debo dar el ejemplo”.

“Fue un error, lo asumí y pedí disculpas. Pero lo que todos ustedes tienen que saber es que nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas porque cerré el Ministerio de Salud o el Ministerio de Trabajo”, dijo, en referencia a la gestión presidencial de Mauricio Macri.

En esa línea, aseguró: “Quiero decirles que nunca me van a tener que escuchar pedir disculpas porque me arrodillé frente al Fondo Monetario Internacional (FMI) y endeudé a la Argentina y a generaciones de argentinos como otros hicieron”.

Los detalles del Centro Universitario de la Innovación

En el Centro Universitario de la Innovación, construido por el municipio de La Matanza, según fuentes oficiales, se cursarán carreras de distintas universidades nacionales con propuestas de innovación y desarrollo tecnológico.

Este centro tiene como objetivo la formación de profesionales y la investigación en función de las nuevas necesidades de la sociedad del conocimiento, por lo que contará con tres áreas principales de trabajo, en tecnología, biotecnología y salud.

La sede del CUDI se encuentra en el kilómetro 32,5 de la ruta 3 y cuenta con tres pisos y capacidad para albergar a unos 10.000 estudiantes en tres turnos.

Además, su área de investigación dispondrá de dos laboratorios de Física y Química para las carreras de Biotecnología y Tecnología de los Alimentos; un laboratorio de alimentos para esta última; y otro de informática para las carreras de Producción y Diseño de Videojuegos y de Sistemas Informáticos.

“Cuando llegamos al Gobierno, este lugar no funcionaba por una decisión política. Estaba todo hecho y desde 2016 el municipio empezó a penar para que se habilite. Tuvimos que llegar ­nosotros para que este centro universitario se habilite”, afirmó Alberto ­Fernández.

Esta inauguración “es transformarle la realidad a nuestra provincia”

En el marco del acto por la puesta en marcha del Centro Universitario de la Innovación, previo a la exposición del Presidente Alberto Fernández fue el turno del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Durante sus declaraciones, el mandatario bonaerense aseveró que esta inauguración “no es ni verso, ni marketing, sino que es transformarle la realidad a nuestra Provincia y a nuestro pueblo, porque si no, por problemas de transporte, de acceso, de trabajo, se les iba a hacer imposible” estudiar en una universidad.

“Venimos de unos años donde nos trataron de convencer de que estas cosas tan difíciles, que a veces parecen sueños, están tan lejos que no vale la pena luchar por transformarlas”, agregó.

Asimismo, en otro tramo del discurso, el gobernador aseguró que “esto que era un edificio vacío y abandonado se va a llenar de pibas y pibes que vienen a buscar el futuro. Hoy, con hechos, no con versos, esta universidad que se abre son más derechos en la provincia de Buenos Aires”, y añadió: “Estamos cumpliendo, en plena pandemia, lo que vinimos a hacer”.

Por otro lado, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, durante su exposición señaló: “Nuestro desafío es seguir profundizando la democratización de acceso al derecho humano que es la educación superior”, y resaltó que “casi 10.000 jóvenes y trabajadores cerca de su hogar van a poder acceder a una educación que permita una transformación social.

Además de Fernández, Kicillof y Trotta, participaron del evento el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza; la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario; el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk; y el coordinador del CUDI, Jorge Steiman.