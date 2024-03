Paritarias: profesionales de la salud obtendrán un incremento del 13,5%

El Congreso Provincial de Delegados de Cicop (Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires) aprobó la propuesta salarial del gobierno bonaerense, por un incremento del 13,5% para el mes de marzo y la reapertura de las negociaciones en abril.

Tras los acuerdos efectuados con los gremios estatales, docentes y judiciales, los profesionales del área de salud aceptaron la paritaria efectuada por el gobierno de Axel Kicillof en el marco del Congreso Provincial de Delegados de Cicop, tras el consenso de una amplia mayoría para el sector encuadrado en la ley 10.471 de Carrera Hospitalaria.

“El acuerdo paritario también contempla aumento en las asignaciones familiares y en los tramos de ingreso. A su vez, garantiza la continuidad de las mesas técnicas para trabajar pases a planta permanente de becarios y personal en situación transitoria”, afirmó el presidente de Cicop, Pablo Maciel.

En esta línea, el titular del gremio agregó: “Seguimos exigiendo al gobierno provincial los mayores esfuerzos para que los salarios de los trabajadores de la salud no pierdan frente a la inflación. Entendemos que los acuerdos paritarios se están realizando en un momento difícil por la situación nacional y que la Provincia no es ajena a ese escenario. Valoramos que las discusiones paritarias sean mensuales, algo que no está ­sucediendo en todas las provincias”, concluyó.

En tanto, el gobernador Axel Kicillof se refirió a las negociaciones para la mejora de los salarios de los profesionales de la salud y manifestó: “Frente al plan de ajuste del Gobierno nacional seguimos haciendo un gran esfuerzo para proteger los salarios de los trabajadores bonaerenses. Acordamos un incremento del 13,5% para el mes de marzo para los profesionales de la salud de la Provincia. Como desde el primer día, trabajamos para sostener los niveles de ingresos y ampliar derechos”, escribió el mandatario en su red social X.

Por otra parte, el cuerpo de delegados congresales de Cicop ratificó su participación activa en las actividades y movilizaciones en conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia este 24 de marzo y, además, expresaron su repudio ante el “brutal ataque padecido por una militante de Hijos” e instaron al Gobierno nacional a cesar sus “manifestaciones de violencia y odio”.