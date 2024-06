Pettovello resiste y desmiente rumores de renuncia

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, rompió el silencio en medio del escándalo por los alimentos retenidos y la salida de funcionarios de su área y desmintió rumores de renuncia.

“No voy a dejar porque vine acá para bancar a mi amigo (el Presidente Javier Milei), y a mi amigo solo no lo voy a dejar”, señaló la funcionaria en las últimas horas, en el marco de una concentración en respaldo a su gestión convocada por el youtuber Matías Herrero.

Tras ser respaldada por el ­propio jefe de Estado y otros funcionarios de la Casa Rosada, ­Pettovello insistió en que los cuestionamientos a su gestión son porque “estamos tocando las negociaciones y no se la bancan”.

“Van a ensuciarme, a decir que hago mal mi trabajo, a decir que soy una inútil. La verdad es que, si ser una inútil es no saber gestionar, no saber robar, soy una inútil”, señaló, y reafirmó: “Hagan lo que me hagan, estoy adentro y no voy a parar”.

A tono con el mensaje de Milei, quien la defendió ante la prensa y la calificó como la “mejor ministra de la historia”, reafirmó que continuará en el cargo. “Pienso que si bajo los brazos, todo lo que hice hasta ahora no va a valer la pena. Me sirve el apoyo, es muy difícil seguir adelante”, selló.

Cabe recordar que, desde hace semanas, la ministra está en el ojo de la polémica a raíz de las irregularidades en las contrataciones que se registraron en su cartera y por el almacenamiento de las cinco toneladas de alimentos, algunos próximos a vencer. Ambos casos son investigados por la Justicia, que ya ordenó al Gobierno, entre otras cosas, que distribuya los productos almacenados.

A partir de estos casos, que desencadenaron la salida de ­diversos funcionarios de la cartera de Capital Humano, Pettovello optó por llamarse a silencio y el jefe de Estado ordenó a los ­propios a cerrar filas en defensa de la ministra escudándose en el discurso de la lucha contra la corrupción.