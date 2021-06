Piden gestionar vacunas para menores de 18 años con comorbilidades

Un proyecto ingresado en la Legislatura bonaerense busca facultar al gobierno de Axel Kicillof para la firma de contratos con laboratorios que posean vacunas contra el coronavirus autorizadas para su aplicación en menores de 18 años con comorbilidades o algún tipo de discapacidad.



La iniciativa ingresada por el diputado del bloque 17 de Noviembre, Fabio Britos, pretende paliar el déficit del plan de vacunación argentino, que no cuenta con inoculantes para los más jóvenes, quienes representan un tercio del total de la población.

El texto, ingresado en los últimos días, detalla que “la aplicación de las vacunas deberá contemplar a menores con problemas de salud, con discapacidades diferentes, trasplantados y otros factores de riesgo”.



En este sentido, el diputado provincial requirió que mientras se inicien las gestiones de los inoculantes “se considere como prioritarios a sus núcleos familiares para minimizar riesgos de ser contagiados”.



Según un reporte del Ministerio de Salud de la Nación con información hasta mediados de abril, el 9,7% de los casos confirmados de Covid-19 correspondieron a este sector de la sociedad: uno de cada diez positivos son de niños, niñas o adolescentes.



Sin embargo, ninguna de las tres vacunas que al momento se aplican en Argentina está autorizada para ese sector de la población por la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) y solo la de Sinopharm ha sido aprobada en China, el país en el que fue desarrollada.



En cuanto a la “Sputnik V”, según adelantó el director del Instituto Gamaleya, ­Alexander Gintsburg, los resultados de los ensayos con esa fórmula en personas menores de 18 años no estarían disponibles antes de fin de año.



A la vez, la vacuna de AstraZeneca empezó a probarse en febrero en niños y adolescentes de entre 6 y 17 años en el Reino Unido, pero en abril el ensayo se pausó tras el reporte de casos de trombosis en adultos jóvenes vacunados con esa fórmula.



En tanto, el laboratorio Bharat, de la India, que produce la vacuna “Covaxin” que adquirirá el gobierno bonaerense bajo un convenio por 10 millones de dosis, empezó hace algunos días un ensayo en niños y adolescentes de 2 a 17 años, y los resultados se esperan para el último trimestre de 2021.



Por otro lado, Pfizer, cuyas vacunas no están por ahora disponibles en la Argentina aunque están abiertas las negociaciones con el Poder Ejecutivo, fue autorizado en mayo por las autoridades sanitarias de Estados Unidos primero y por las de Europa después para que su antídoto se aplique a mayores de 12 años.