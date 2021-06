Provincia indicó que no habrá nuevas restricciones si continúan los cuidados y avanza la vacunación

“Si en estos próximos días continuamos con los cuidados, y si seguimos con este ritmo de vacunación, con seguridad estas restricciones se van a poder mantener así. No obstante, si se produce un relajamiento, eso nos va a obligar a tomar nuevas medidas”, aseguró la ministra de Gobierno bonaerense, María Teresa García.



La funcionaria afirmó que en la Provincia “bajó un poco el número de casos” y agregó que se podrán mantener estas condiciones de restricción “si la cantidad de fallecidos sigue descendiendo”.



Sin embargo, García no olvidó la situación del sistema sanitario a la hora de evaluar las restricciones vigentes. “Tenemos un sistema de salud, sobre todo el privado, muy al límite y por eso pedimos que no nos relajemos”, aseguró.



Con respecto al acuerdo del gobierno provincial con el laboratorio indio Bharat Biotech, la ministra aseguró que las dosis obtenidas se pusieron a disposición del Gobierno nacional.



La funcionaria recordó también que existen otros “contratos del Gobierno nacional que ya están por salir” y deseó “que otras provincias logren concretar las negociaciones que están llevando adelante y que tengan el mismo concepto de la provincia de Buenos Aires en ser solidarios para que todas puedan tener”.



Por último aclaró que “las campañas negativas contra la vacunación tuvieron efecto en la primera etapa de la vacunación”, ya que “hubo gente que antes no se anotó”. “La campaña negativa ha hecho mucho daño. Dijeron que la vacuna era veneno, que no llegaba la segunda dosis, que aún con la vacuna se enfermaban, hay que explicar todo nuevamente”, concluyó.