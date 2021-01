Recuperar los trenes, uno de los objetivos de Kicillof

El servicio de trenes entre General Guido y Divisadero de Pinamar, partido de General Madariaga, tuvo su viaje de prueba para la reactivación con pasajeros, durante un acto que contó con la presencia del gobernador Axel Kicillof, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y el ministro de Transporte Mario Meoni e intendentes.



“En la Provincia el tren funcionaba como un sistema de riego, pero aquí lo que crece es actividad y gente al lado del ferrocarril. La Provincia se expandió por las ramas del ferrocarril, aparecían los pueblos, el desarrollo. Hoy la Provincia está plagada de pueblos y localidades que decayeron porque se terminó el tren, es una actividad la de cortar la conexión, que en términos del desarrollo, resulta asesina” dijo el mandatario bonaerense, sobre la recuperación de un servicio que funcione como tren interurbano con frecuencia diaria desde marzo próximo.



El servicio se había desactivado de manera indefinida en 2015 y comparte 245 kilómetros de vías con el ramal a Mar del Plata, desde Plaza Constitución hasta General Guido, donde se bifurca. Hay 100 kilómetros entre General Guido y Divisadero.

“Acá hay un ferrocarril que sirve en temporada, para que aquí haya más turismo, que sea más fácil acceder a nuestra riqueza turística”, señaló Kicillof.



Por otra parte, Meoni adelantó que el compromiso es que en el futuro también por allí pase un tren de carga y remarcó que “necesitamos potenciar y recuperar la posibilidades de carga y desarrollo. Muchas veces no se dan porque no hay cómo llegar, no hay rentabilidad porque el costo logístico se hace tan alto que es imposible producir”.



Finalmente, se sumó a los dichos del gobernador y fue por más al señalar que “me gusta que vengan en la temporada, pero que cuando no hay turismo podamos recuperar el tren de carga para que crezca toda esta región”.