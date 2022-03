Relevan a Caamaño de la obligación de confidencialidad y secreto

El Gobierno relevó a la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, de la obligación de guardar secreto y confidencialidad para que declare en una causa en la que se investiga si exagentes del organismo cometieron maniobras de espionaje ilegal durante la administración de Mauricio Macri.

A través del decreto 139/2022 publicado ayer en el Boletín Oficial, la funcionaria quedó “relevada de la obligación de guardar secreto y confidencialidad en los términos establecidos en la Ley de Inteligencia Nacional 25.520” para que pueda dar testimonio en la investigación que lleva el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

No obstante, la normativa aclara que “la dispensa no contempla la posibilidad de que se pronuncie acerca de nombres de agentes, datos del organismo, servicios colaterales y/o cualquier otra circunstancia que, por no guardar estricta vinculación con el objeto del proceso, pudiera vulnerar la seguridad interior, la defensa nacional y las relaciones exteriores de la Nación”.

La interventora de la AFI estaba citada a declarar hoy, pero hizo saber al juzgado que hará uso de la prerrogativa de hacerlo por escrito y por eso se le enviará un pliego de preguntas, según informaron fuentes judiciales.