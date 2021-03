Renunció un funcionario bahiense: chocó, mintió y lo pescaron

Un funcionario municipal de Bahía Blanca y exdiputado por Juntos por el Cambio renunció a su cargo luego de chocar con su auto y negarse diez veces a que le practicaran el control de alcoholemia.



Se trata de Fabián Tuya, quien hasta ayer se desempeñaba como director general de Delegaciones de la municipalidad de ese distrito del sur bonaerense. El choque ocurrió el sábado, y en un principio el exlegislador argumentó que no se había negado al control, sino que no se lo habían podido hacer por tener la cara golpeada; la difusión del acta en que constan sus repetidas negativas echó por la borda esa explicación.



La colisión tuvo lugar en la madrugada del sábado 13, cuando el entonces funcionario perdió el control de su Peugeot 208, se salió de la calzada a la altura de la calle Salta al 100 y chocó contra el frente de una casa. Inspectores de tránsito quisieron realizarle el test de alcoholemia, pero él se negó.



La comuna suscribió inicialmente en un comunicado el argumento de Tuya, de que el procedimiento se había realizado repetidamente, pero había sido “imposible tomar una medición correcta de alcohol en sangre”. No obstante, en el acta labrada por el incidente se consigna como infracción “circular en presunto estado de alcoholemia positiva por negarse en forma manifiesta a realizar el control según las indicaciones del agente en forma reiterada”.



El intendente bahiense, Héctor Gay (Juntos por el Cambio), dijo que Tuya habló con él el mismo sábado y admitió que “se equivocó”.

Ayer, el titular del área de Delegaciones presentó formalmente la renuncia y el jefe comunal se la aceptó.



Antes de entrar en la política, Fabián Tuya supo desempeñarse como director técnico de equipos de fútbol.